Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa após perdas em NY, mas chinesas estendem ganhos

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, após Wall Street sofrer perdas ontem em meio ao avanço dos juros dos Treasuries e balanços corporativos mistos, mas as chinesas driblaram o mau humor, ainda sustentadas por novas medidas de estímulo fiscal.



Liderando as perdas na Ásia, o índice Kospi teve queda de 2,71% em Seul hoje, a 2.299,08 pontos, atingindo o menor nível em nove meses, apesar de o PIB da Coreia do Sul ter crescido mais do que o esperado no trimestre até setembro.



Já o Nikkei caiu 2,14% em Tóquio, a 30.601,78 pontos, à medida que o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos atingiu o maior nível em mais de uma década, acompanhando o movimento dos Treasuries, enquanto o Hang Seng recuou 0,24% em Hong Kong, a 17.044,61 pontos, e o Taiex registrou baixa de 1,74% em Taiwan, a 16.073,74 pontos.



Ontem, as bolsas de Nova York encerraram o pregão com baixas em torno de 0,30% a 2,4%, pressionadas por novo avanço nos retornos dos Treasuries e por balanços mistos de grandes empresas dos EUA, em especial do setor de tecnologia.



Na China continental, por outro lado, os mercados acumularam ganhos pelo terceiro dia seguido, ignorando o estresse na região asiática. O Xangai Composto subiu 0,48%, a 2.988,30 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,45%, a 1.825,39 pontos.



Nesta semana, o legislativo chinês aprovou planos de emitir 1 trilhão de yuans (cerca de US$ 137 bilhões) em bônus soberanos extras, em mais uma tentativa de acelerar a recuperação da segunda maior economia do mundo.



Na Oceania, a bolsa de Sydney fechou hoje em nova mínima em 12 meses, diante da crescente expectativa de que o banco central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) volte a elevar juros. O S&P/ASX 200 caiu 0,61%, a 6.812,30 pontos.