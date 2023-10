Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após novos estímulos da China

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, estendendo ganhos de ontem, após a China ampliar esforços de estímulos para impulsionar sua economia.Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,40%, a 2.974,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,90%, a 1.817,18 pontos.Ontem, o principal órgão legislativo da China aprovou um plano de emitir 1 trilhão de yuans (cerca de US$ 137 bilhões) em bônus soberanos extras, em nova tentativa de acelerar a recuperação da segunda maior economia do mundo. Do valor total, metade será reservado para uso antes do fim deste ano e a outra metade, em 2024. A meta de crescimento do PIB chinês estipulada para 2023 é de cerca de 5%.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei avançou 0,67% em Tóquio, a 31.269,92 pontos, o Hang Seng registrou ganho de 0,55% em Hong Kong, a 17.085,33 pontos, após o território semiautônomo anunciar medidas para incentivar o setor imobiliário, e o Taiex subiu 0,30% em Taiwan, a 16.358,89 pontos.Exceção na Ásia, o sul-coreano Kospi caiu 0,85% em Seul, a 2.363,17 pontos, pressionado por ações de fabricantes de baterias para veículos elétricos que apresentaram balanços trimestrais decepcionantes.Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou praticamente estável hoje, após dados fortes de inflação doméstica realimentarem temores de que o banco central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) possa voltar a elevar juros. O S&P/ASX 200 teve baixa marginal de 0,04%, a 6.854,30 pontos.