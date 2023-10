Laboratório da Ufrgs irá receber R$ 2 milhões em edital do Rota 2030

O Laboratório de Transformação Mecânica da Ufrgs foi contemplado em chamada pública para o edital PD&I 01/2023, Linha IV – Ferramentarias Brasileiras Mais Competitivas, do Rota 2030. A universidade irá receber cerca de R$ 2 milhões para aplicar no Projeto e Fabricação de Matrizes de Forjamento Integrados à Engenharia de Superfícies.

O investimento será aplicado em experimentos relacionados a questões de usinagem, tratamentos térmicos e superficiais e a sinergia destes com os revestimentos aplicados em matrizes de forjamento a quente. O edital foi publicado pela pela Fundação de Apoio da Universidade Federal de Minas Gerais (Fundep/UFMG), e a assinatura para acordo entre as partes será realizada até fevereiro de 2024, data em que se projeta o início do trabalho.

A pesquisa será liderada pelo professor da universidade, Alexandre da Silva Rocha, e será desenvolvido em conjunto com outras quatro instituições, são elas: Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e Universidade Federal do Pampa (Unipampa).



Segundo Rocha, a parceria universidade-indústria permite a execução de provas de conceito em ambiente industrial relevante, utilizando os equipamentos das próprias empresas. "O objetivo é gerar informação universal para a indústria brasileira, uma espécie de guia de como fabricar matrizes que, após aplicação de revestimentos, terá um melhor desempenho, justificando o investimento em tratamentos superficiais e de revestimentos com uma maior vida do ferramental. Isto impacta na redução de custos por peça produzida e torna o processo mais competitivo", explica o coordenador da pesquisa.