Bolsas da Ásia fecham em alta com alívio nos juros dos Treasuries, após perdas recentes

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta terça-feira, interrompendo uma sequência de pregões negativos, em meio a um alívio nos juros dos Treasuries.Liderando ganhos na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 1,12% em Seul, a 2.383,51 pontos, enquanto o japonês Nikkei subiu 0,20% em Tóquio, a 31.062,35 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,36% em Taiwan, a 16.309,76 pontos.Ontem, os juros dos Treasuries recuaram, após o rendimento da T-note de 10 anos superar a barreira de 5% pela primeira vez desde 2007, ajudando a temporariamente reduzir preocupações sobre custos de financiamento. No Japão, os retornos dos títulos federais (JGBs) acompanharam hoje o movimento dos papéis dos EUA, com o do JGB de 10 anos caindo 2 pontos-base, a 0,840%.Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,78%, a 2.962,24 pontos, depois de acumular perdas por quatro pregões seguidos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,36%, a 1.800,90 pontos. O sentimento nos mercados chineses melhorou provavelmente após um fundo estatal chinês revelar que comprou ETFs e deve continuar ampliando seus ativos.Exceção na Ásia hoje, o Hang Seng caiu 1,05% em Hong Kong ao voltar de um feriado, a 16.991,53 pontos, atingindo o menor patamar em 11 meses.Na Oceania, a bolsa australiana seguiu a maioria das asiáticas e também se recuperou, após três sessões negativas. O S&P/ASX 200 avançou 0,19% em Sydney, a 6.856,90 pontos.