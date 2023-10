Ibovespa reduz queda com NY, mas Petrobras pesa por petróleo e notícias da empresa

Agência Estado

O Ibovespa diminuiu o ritmo de queda perto do fim da manhã desta segunda-feira, 23, em linha com as bolsas norte-americanas, mas ainda segue no nível dos 112 mil pontos. As ações da Petrobras permanecem entre as maiores quedas, com recuo de quase 3%, com o petróleo cedendo e ainda com os investidores atentos a mudanças no conselho de administração da empresa."O mercado já anda temeroso com a Petrobras por questões políticas, e qualquer notícia nesse sentido é sempre ruim. Mas tem espaço para realização das ações da empresa", diz Thiago Lourenço, operador de renda variável da Manchester InvestimentosSegundo Lourenço, a semana promete ser bem volátil, dado que falta pouco para o fechamento do mês e em meio à agenda, que conta com divulgação de indicadores relevantes, além de balanços. "Ainda não vejo catalisador para uma super realização até o fim do mês. Deve ficar mais lateralizado", estima.Às 11h38, o Ibovespa caía 0,20%, aos 112.928,98 pontos, após recuar 0,88%, na mínima aos 112.164,36 pontos.