Grupo OdontoTop expande operação e agrega nova marca

O Grupo OdontoTop, holding de franquias que surgiu a partir da OdontoTop Hospital do Dente, fundada em 2012 em Palmeiras das Missões, está expandindo a operação e agregando novos serviços. A rede passa a contar com uma nova marca, a Conlaser Estética. Outra novidade é a transferência da sede, que hoje funciona na cidade de Maravilha, em Santa Catarina, para um espaço maior. No local, que tem uma estrutura com mais de 4 mil metros, ficarão todos os departamentos da franqueadora – expansão, marketing, vendas, jurídico e salas para treinamento de franqueados.

“Estamos construindo um ecossistema cada vez mais forte e focado na área de saúde, beleza e bem-estar, que é um dos pilares que mais tem crescido no Brasil nos últimos anos”, destaca Cristiano Demartini, CEO do Grupo OdontoTop e fundador da rede. Presente nos três estados da Região Sul, o grupo tem 71 unidades, 45 em operação e 26 em construção. A Conlaser Estética tem operações também no Mato Grosso do Sul. Mais de 800 pessoas trabalham na rede, dentre eles mais de 450 dentistas.

As franquias da OdontoTop Hospital do Dente possuem hospitais completos com várias salas de atendimento em todas as especialidades odontológicas, além de centros cirúrgicos com monitor cardíaco e oxigênio. Já a Conlaser é uma franquia do segmento de estética que oferece procedimentos como depilação a laser, tratamento com enzimas, drenagem corporal, detox corporal, ultrassom, carboxiterapia, limpeza de pele, peeling de diamante, nutrição e outros.

Demartini explica que o perfil do franqueado é o de pessoas que tenham o empreendedorismo “na veia, que queiram se desafiar e queiram mudar de vida”. No caso da OdontoTop, não é necessário que o franqueado seja um dentista, mas será preciso ter os profissionais habilitados para desempenhar as funções. “O franchising é considerado uma forma mais segura para empreender. O papel de uma franqueadora é sempre pensar o macro, pensando a longo prazo, em estratégias para que o franqueado esteja sempre à frente da sua concorrência”, afirma. Neste sentido, o grupo oferece aos franqueados uma equipe especializada para a prospecção de novos pacientes, marketing de vendas, gestão e consultoria jurídica.

O CEO cita o potencial para quem investe numa das unidades do grupo. Dentista de formação, ele lembra que atualmente cerca de 50% da população brasileira não consulta um profissional da área anualmente. “É um mercado muito amplo, temos mais de 40 milhões de desdentados no Brasil. Esse é um setor que, com certeza, vai crescer muito. O mesmo potencial tem a área de estética, onde vemos uma mudança cultural na qual as pessoas estão valorizando cada vez mais a procura pelo autocuidado, isso está no DNA do brasileiro”, afirma.

As boas perspectivas de negócios favorecem as projeções de alta no faturamento da rede, chegando a R$ 150 milhões neste ano, acima dos R$ 120 milhões obtidos em 2022.