Bolsas da Ásia fecham em baixa, com perdas lideradas por mercados chineses

As bolsas asiáticas fecharam em baixa, com perdas lideradas pelos mercados chineses, que atingiram os menores níveis em um ano nesta segunda-feira em meio à saída de investimento estrangeiro.Na China continental, o índice Xangai Composto caiu 1,47%, a 2.939,29 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 1,86%, a 1.776,21 pontos. Apenas a ação da Foxconn Industrial Internet sofreu um tombo de 10%, o limite diário de queda, após a controladora Foxconn Technology Group, um dos maiores fornecedores da Apple, anunciar que está cooperando com autoridades chinesas em investigações.Investidores estrangeiros vêm tirando recursos das bolsas chinesas diante da crise no Oriente Médio, condições econômicas desafiadoras e uma persistente crise no setor imobiliário.Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve perda de 0,83% em Tóquio, a 30.999,55 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi cedeu 0,76% em Seul, a 2.357,02 pontos, e o Taiex apresentou baixa de 1,15% em Taiwan, a 16.251,36 pontos. Em Hong Kong, não houve negócios hoje em função de um feriado.Tensões geopolíticas ligadas ao conflito entre Israel e o grupo extremista palestino Hamas, assim como dúvidas sobre a trajetória dos juros nos EUA, têm prejudicado o apetite por risco na Ásia nas últimas semanas.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje, encerrando o pregão no menor patamar em um ano. O S&P/ASX 200 caiu 0,82% em Sydney, a 6.844,10 pontos.Contato: [email protected]