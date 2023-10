Dólar reduz alta com ajuste a DXY fraco, mas IBC-Br, guerra e China pesam

Agência Estado

O dólar desacelerou a alta intradiária na manhã desta sexta-feira, 20, e estava rodando perto de R$ 5,06 há pouco, após registrar mínima a R$ 5,0556 (+0,05%) no mercado à vista. Mais cedo, a moeda chegou a registrar máxima perto de R$ 5,10 (a R$ 5,0986, alta de 0,91%).O analista de inteligência de mercado da Stonex, Leonel Mattos, diz que o dólar à vista passa por correção técnica ante a valorização da moeda americana frente outros pares do real, mas a queda do índice DXY frente moedas rivais limita a alta local."A subida mais forte do dólar no início dos negócios refletiu preocupações com o IBC-Br em agosto abaixo do esperado, que reduz a atratividade dos ativos brasileiros, desestimulando o fluxo de entrada de investimentos estrangeiros e podendo induzir saídas", afirma Mattos.A escalada das tensões entre Israel-Hamas, com possibilidade de invasão por terra de Israel à Faixa de Gaza e o risco de ampliação do conflito na região, somada à rigidez dos juros longos dos Treasuries, embora em queda hoje, atraem investidores para o dólar, comenta.Também o recuo do minério de ferro de mais de 3% na China, em meio à manutenção dos juros no país apesar da crise persistente no setor imobiliário, contribui para busca de proteção na moeda americana, aponta Mattos.O analista diz ainda que os reajustes de baixa dos preços da gasolina e de alta do diesel pela Petrobras indicam que a estatal está atenta à defasagem do diesel ante os preços internacionais e isso é positivo do ponto de vista do investidor, enquanto a queda da gasolina pode ser absorvida porque o valor da estatal estava aparentemente acima da cotação internacional da commodity.Às 10h27, o dólar à vista subia 0,14%, a R$ 5,0594. O dólar para novembro recuava 0,19%, a R$ 5,0570, com ajustes ao fechamento anterior.