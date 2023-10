Gerdau prorroga inscrições para programa de estágio

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, prorrogou as inscrições para o G.Start 2024, o programa de estágio universitário da companhia, que agora se encerrará no próximo domingo, 22 de outubro. O programa visa capacitar novos talentos e oferece uma trilha de desenvolvimento elaborada para impulsionar o futuro de cada participante que deseja trabalhar na empresa.

, válidas para as unidades da companhia nos estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro,e São Paulo. As inscrições podem ser realizadas noPara participar, os candidatos e candidatas precisam estar matriculados nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Comércio Exterior, Comunicação, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharias, Gestão Ambiental, Gestão de RH, Logística, Publicidade, Psicologia, Segurança do Trabalho, Serviço Social, Sistemas de Informação (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura), entre outros, com, disponibilidade para estagiar 6 horas por dia e residir próximo da unidade escolhida.Há mais de 122 anos, a produtora de aço investe na atração e formação de novos profissionais e na promoção de um ambiente inovador, digital, diverso e inclusivo. O programa G.Start 2024 conta com uma trilha de desenvolvimento desenhada para potencializar o futuro de cada participante e com um pacote de benefícios. Entre eles estão vale transporte ou fretado (disponível para algumas localidades), vale-refeição (disponível nas unidades onde não há refeitório) ou refeitório no local, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.em todas suas operações. A empresa é a maior recicladora da América Latina tem na sucata uma importante matéria-prima: 73% do aço que produz é feito a partir desse material. Todo ano, são 11 milhões de toneladas de sucata que são transformadas em diversos produtos de aço.