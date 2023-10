Inflação no Brasil surpreende um pouco positivamente na parte qualitativa, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira (18), que a inflação corrente tem surpreendido positivamente no Brasil, sobretudo na parte qualitativa. "A parte de núcleos também tem tido uma surpresa positiva", comentou o banqueiro central, em evento do Credit Suisse, em São Paulo.Campos Neto destacou ainda que a inflação do Brasil tem se comportado melhor do que a média global indicaria. Repetiu, ainda, que foi importante manter o centro da meta de inflação em 3% para promover uma redução das expectativas de IPCA de longo prazo. O presidente do BC salientou também que o Brasil tem juros reais altos, mas que o diferencial em relação a outros países diminuiu ao longo dos anos. Ainda repetiu que é necessário avançar na agenda de recuperação de crédito.Após a surpresa positiva na inflação de setembro, a expectativa para o IPCA deste ano melhorou no Boletim Focus divulgado na última segunda-feira. A projeção para a inflação oficial em 2023 passou de 4,86% para 4,75%. Para 2023, a mediana está exatamente no teto da meta (4,75%), o que impediria o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022. "É um tema super importante, grande parte do problema está no fato de a recuperação de crédito ser judicial", comentou Campos Neto. O presidente do BC ainda destacou que o Brasil é "disparado" o país que mais tem crédito direcionado, o que mantém os juros altos."Não é uma fala específica em relação ao que o BNDES está fazendo, ou ao que um banco A, B ou C está fazendo", afirmou Campos Neto. "Quando o crédito direcionado caiu, o juro estrutural também caiu", completou.