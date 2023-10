Espaço Mercopar Conhecimento reuniu especialistas para apresentação de experiências

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A transformação digital dos pequenos negócios no cenário internacional pautou painel realizado na programação técnica da Mercopar 2023, que segue até a sexta-feira (20), no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul. A iniciativa do Polo Sebrae da Indústria reuniu a exposição de experiências da Alemanha, África do Sul, Espanha e Rússia, países integrantes de pesquisa que mapeou 39 programas de transformação digital no âmbito dos pequenos negócios. Uma das constatações do trabalho é de que o Brasil é o único dos 10 países analisados, dentre América Latina, União Europeia e das nações do BRICS, com iniciativas que contemplam os três estágios analisados: conscientização, implementação e manutenção.

Stefan Wiesner, professor e head do Bremer Institut für Produktion und Logistik (BIBA), da Alemanha, afirmou que enxerga muitas semelhanças entre o seu país e o Brasil. “Estamos realizando workshops e identificando os desafios das pequenas empresas para, então, criar modelos de negócios e implementar”.

Da África do Sul, veio o exemplo da incubação oferecida a pequenas empresas que queiram se preparar para a Indústria 4.0. “Temos também um fundo de transferência de tecnologia que ajuda com equipamentos e olhamos, especialmente, para empresas que estão em áreas distantes, rurais”, relatou Nkosikhona Mbatha, CEO da Small Enterprise Development Agency (SEDA).

Mayte Carracedo, chefe de Ecossistemas e Impacto na Fundingbox, da Espanha, falou sobre o programa Digital Innovation Hub, que já tem em torno de 500 centros espalhados pela União Europeia. Os hubs são formados por entidades públicas, pesquisadores e indústria. “Facilitamos a transformação quando colocamos todos juntos. Quem quer começar encontra tudo que precisa em um único ponto”, ressaltou.

Criar um ecossistema fez parte da fala também de Dirk Meissner, professor especialista em MPEs, da HSE University, da Rússia. Ele relatou que as grandes empresas se transformaram e fazem tudo digitalmente. Enquanto isso, os pequenos, que fornecem para os grandes, têm dificuldades. “Temos incentivos para modelos de negócio e mudança de mindset, porque não é apenas sobre tecnologia, mas também sobre pessoas”, disse.

Criado em 2022 com a missão de ser um modelo-referência para a atuação da organização em nível nacional, o Polo Sebrae da Indústria surgiu com o objetivo de se tornar um hub de conhecimento e conexão ligando as indústrias de pequeno porte aos grandes players do mercado. Além de pesquisa, desenvolve projetos que visam à revitalização da cadeia de valor de setores industriais estratégicos do país, agregando e disseminando informações, soluções, conteúdo e melhores práticas relacionadas a temas industriais, como Indústria 4.0 e tecnologias digitais (IoT, Big Data, IA). A pesquisa apresentada levou a denominação de “Fomentando a transformação digital empresarial em pequenas empresas por meio de políticas nacionais: um benchmarking internacional”.