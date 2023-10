Bolsas da Ásia fecham mistas após dados da China mais fortes do que o esperado

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, após dados mostrarem que a China cresceu mais do que o esperado no terceiro trimestre, mas também apontarem persistentes fragilidades no setor imobiliário.Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto recuou 0,80%, a 3.058,71 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve baixa de 1,49%, a 1.856,12 pontos.O dia foi de perdas também em Hong Kong, onde o Hang Seng caiu 0,23%, a 17.732,52 pontos, e em Taiwan, com queda de 1,21% do Taiex, a 16.440,91 pontos.Em outras parte da Ásia, o japonês Nikkei ficou praticamente estável em Tóquio, com ganho marginal de 0,01%, a 32.042,25 pontos, e o sul-coreano Kospi teve modesto ganho de 0,10% em Seul, a 2.462,60 pontos.Pesquisa oficial mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) da China teve expansão anual de 4,9% no terceiro trimestre, superando expectativas de alta de 4,3%. O dado, no entanto, também indicou forte desaceleração em relação ao segundo trimestre, quando o gigante asiático cresceu 6,3% na comparação anual.Números mensais de setembro da indústria e do varejo chineses também ficaram acima do esperado. Por outro lado, as vendas de moradias na China aprofundaram o ritmo de queda entre janeiro e setembro."Dados mais amplos do setor imobiliário (chinês) permaneceram fracos, embora estejam surgindo sinais positivos", disse a Capital Economics, em nota a clientes. "As construções iniciadas continuaram diminuindo e estão agora nos níveis mais baixos desde 2005", acrescentou a consultoria britânica.Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul hoje, com a ajuda de ações de petrolíferas e de mineradoras. O S&P/ASX 200 avançou 0,30% em Sydney, a 7.077,60 pontos.