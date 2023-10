Mercopar cria plataforma digital para atuar o ano todo

ambiente virtual permanente para a realização da feira ao longo de todos os dias. "Será a primeira feira aberta no Brasil e, possivelmente no mundo, com 365 dias de duração, para manter as conexões e oportunizar mais negócios", assinalou o diretor-presidente do Sebrae RS, Dagoberto Godoy. A solenidade de abertura da Mercopar 2023, realizada na tarde desta terça-feira (17), no Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, em Caxias do Sul, teve o anúncio por parte da organização de que a feira passa a ter 365 dias de duração. Para a consolidação do projeto, o Sebrae RS e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul criarão umpara a realização da feira ao longo de todos os dias. "Será a primeira feira aberta no Brasil e, possivelmente no mundo, com 365 dias de duração, para manter as conexões e oportunizar mais negócios", assinalou o diretor-presidente do Sebrae RS, Dagoberto Godoy.





O executivo afirmou estar otimista com o momento atual do Brasil, destacando a estimativa de crescimento do PIB em até 3,5% neste ano e de mais uma safra agrícola recorde. Também comentou o movimento de neoindustrialização para que a atividade recupere parte da representatividade que perdeu ao longo dos últimos anos. "Não podemos seguir reféns das exportações de commodities. De acordo com o executivo, a ideia já vinha sendo avaliada há algum tempo a partir da constatação de que a feira não poderia ficar limitada aos quatro dias presenciais, interrompendo as conexões e os negócios. "Queremos oportunizar a continuidade das relações comerciais e dos conhecimentos", reforçou. Godoy citou que a feira, em quatro anos, teve acréscimo de 560% nos negócios gerados, saindo de R$ 65 milhões, em 2019, para R$ 430 milhões na edição passada. Para 2023, a estimativa é de superar os R$ 500 milhões.Representando o governo do Estado, o vice-governador Gabriel Souza assinalou que um dos objetivos da administração é conectar ainda mais o Rio Grande do Sul com as principais pautas mundiais, citando o movimento ESG como base para este movimento. Segundo ele, o Estado já é um dos mais inovadores do Brasil, respondendo por 12% da produção científica nacional e sede de 16 parques tecnológicos.Mas para avançar neste processo, frisou a importância da qualificação da mão de obra. "Não se produz inovação sem pessoas qualificadas", definiu, ao destacar a prioridade maior do governo de investir na educação. Ressaltou que, nos próximos três anos, o Estado investirá R$ 780 milhões na qualificação da juventude, tendo como um dos pontos centrais o combate à evasão escolar.Também destacou a meta do governo de imprimir ações para reduzir as crises climáticas, que têm gerado prejuízos enormes ao Estado por meio de enchentes, como a situação atual, e de secas. "Nos anos recentes tivemos três estiagens e nove ciclones. Felizmente, a sociedade tem sido resiliente para superar as adversidades", comentou. De acordo com o vice-governador, o Estado trabalha por uma sociedade mais verde, com mais carbono neutro e fontes renováveis de energia. "Não podemos perder estas potenciais oportunidades para superar os difíceis momentos atuais", frisou.O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, destacou a diversidade da economia da cidade, que é a maior produtora de hortifrutigranjeiros do RS, mas também lidera o ranking na indústria metalomecânica, além de outros segmentos importantes. Para ele, a Mercopar é a síntese do que o município tem de melhor para mostrar ao mundo. "Esta terra surpreende diariamente com inovação e pesquisa. Temos um dos melhores ambientes para se fazer negócios, sendo o sexto município mais inovador do Brasil e presente dentre as mil cidades do mundo com melhor ambiente para startups", observou, citando a realização, nos dias 13 e 14 de novembro, da 2ª Feira do Grafeno, iniciativa da Universidade de Caxias do Sul.O diretor-presidente do Sebrae nacional, Décio Lima, manifestou que o Brasil vive um momento de transformação social e econômica, mas tendo três desafios pela frente. Um deles é a sustentabilidade de forma a conter as atuais condições climáticas, citando as crises recentes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina com enchentes e no Amazonas, com seca. "A sustentabilidade precisa estar na pauta para garantir uma economia equilibrada", afirmou.Outro ponto é a inovação, que, segundo ele, deve ser um movimento permanente e não estático. Definiu como uma mudança sem retorno e que revolucionará a indústria por meio da inteligência artificial. "As alterações ocorrerão em velocidade constante", alertou. O terceiro desafio é o atendimento ao movimento ESG por meio de um processo social e de inclusão. "Teremos de ser acolhedores e solidários", defendeu.O executivo afirmou estar otimista com o momento atual do Brasil, destacando a estimativa de crescimento do PIB em até 3,5% neste ano e de mais uma safra agrícola recorde. Também comentou o movimento de neoindustrialização para que a atividade recupere parte da representatividade que perdeu ao longo dos últimos anos. "Não podemos seguir reféns das exportações de commodities.

Vice-presidente do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul e representante do Conselho Deliberativo do Sebrae Estadual, Gilberto Ribeiro, manifestou otimismo com a Mercopar, vislumbrando a geração de novos negócios, mas também pela decisão de potencializar o movimento ESG por meio do carbono neutro.

"A feira tem grande relevância no crescimento do mercado e nos conhecimentos sobre tendências e soluções", frisou. O presidente em exercício da Federação das Indústrias, Arildo de Oliveira, destacou o tema da feira, com foco em ESG, e o aumento de expositores nesta edição. Recordou o ingresso da entidade na gestão da feira, em 2019, após ter sido parceira desde o seu início. "O momento é inspirador. Este é um local de negócios e troca de conhecimentos", reforçou.



Ocupando mais de 38 mil metros quadrados – seis mil a mais que em 2022 –, a feira reúne em torno de 600 expositores, crescimento de quase 20%. O conteúdo técnico também atingirá um novo patamar: serão 285 horas de programação diversificada ao longo dos quatro dias, 85 horas a mais que em sua 31ª edição. A feira segue até sexta-feira (20), funcionando das 13h às 20h.