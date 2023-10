Bolsas da Ásia fecham em baixa, com possível escalada de conflito no Oriente Médio

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta segunda-feira, influenciadas por temores sobre uma possível escalada da crise no Oriente Médio.Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei sofreu queda de 2,03% em Tóquio, a 31.659,03 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 0,97% em Hong Kong, a 17.640,36 pontos, o sul-coreano Kospi recuou 0,81% em Seul, a 2.436,24 pontos, e o Taiex cedeu 0,78% em Taiwan, a 16.652,24 pontos.Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,46%, a 3.073,81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,11%, a 1.884,32 pontos.Investidores na Ásia se mantiveram na defensiva hoje, em meio a expectativas de que forças de Israel ataquem a Faixa de Gaza por terra, em novo desdobramento do conflito iniciado há mais de uma semana na região.Também no radar está uma série de novos dados econômicos da China - incluindo o Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre -, a ser divulgados no fim da noite de terça-feira (17).Hoje, o Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) deixou seu juro de médio prazo inalterado em 2,5%, sinalizando que suas principais taxas de referência ficarão igualmente intocadas nos próximos dias.Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no vermelho hoje, diante das tensões no Oriente Médio. O S&P/ASX 200 recuou 0,35% em Sydney, a 7.026,50 pontos.