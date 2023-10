Alemanha tem transporte de trens urbanos eficiente

A situação melhora na Estação Central, do outro lado do rio Reno, com grandes painéis como os de aeroportos, informando horário e plataforma. A organização da missão brasileira facilitou a vida dos empresários que vieram a Colônia, comprando tíquetes para todos os dias de feira.

O retorno era de trem, momento em que foi possível ter contato com o eficiente sistema de transporte público alemão. Na estação da feira eram 12 plataformas, para diferentes tipos de trens, do mais convencional ao trem-bala - incluindo, ainda, o metrô. A malha urbana ferroviária do município alemão de 1 milhão de habitantes se conecta também a cidades vizinhas e até a outros países da Europa. Há veículos de alta velocidade e outros convencionais.

Com os hotéis de Colônia lotados e preços inflacionados em função da alta demanda durante a Feira Anuga, boa parte da delegação brasileira ficou hospedada em Düsseldorf, a 43 quilômetros de distância do evento.

Não é simples para um estrangeiro entender as diferentes modalidades de trens e qual é a linha correta a pegar. Entre a Feira de Anuga e a estação central de Düsseldorf, por exemplo, são quatro linhas distintas. A passagem de uma não vale para todas. E nem sempre o trem passa na mesma plataforma.

Como não há fiscalização ou catracas nos trens em cidades da Alemanha – a cobrança do bilhete é pontual, por amostragem e, aparentemente, aleatória, quem é pego por fiscais sem passagem paga uma multa de 60 euros -, é difícil encontrar um funcionário da rede de trens para pedir informações. Celular e Google foi a saída de muitos participantes da feira para tentar acertar o deslocamento. A situação melhora na Estação Central, do outro lado do rio Reno, com grandes painéis como os de aeroportos, informando horário e plataforma das próximas viagens.

A organização da missão brasileira facilitou a vida dos empresários que vieram a Colônia, comprando tíquetes para todos os dias de feira. No fim da tarde, as filas para comprar passagem na estação de Anuga são imensas e demoradas.



Participantes da feira recebem um tíquete com QR Code que garante o transporte gratuito em Colônia. Mas, assim como a delegação, muitos participantes se hospedam em outras cidades.