Inadimplência volta a subir no Rio Grande do Sul em setembro

A inadimplência para pessoas físicas voltou a subir no Rio Grande do Sul em setembro. Segundo indicador da CDL Porto Alegre, os índices para PF somaram 30,66% no Estado e 33,66% para a Capital. Esta elevação de +0,17 ponto percentual no RS e +0,15 em Porto Alegre, ocorreu após dois meses consecutivos de baixa em nível estadual: -0,09 em julho e -0,33 agosto.

O economista-chefe da entidade, Oscar Frank, atribui o resultado a uma acomodação natural dos impactos da etapa inicial do "Desenrola Brasil": "Em primeiro lugar, a retirada dos registros em atraso até R$ 100 já havia ocorrido previamente, ademais, as renegociações desaceleraram".





Além disso, as renegociações entre credores e devedores desaceleraram. Conforme a Febraban, o volume repactuado junto às instituições financeiras entre 17 de julho (começo do programa) e 29 de setembro totalizou R$ 15,8 bilhões. No entanto, parcela relevante desse montante (R$ 11,7 bilhões) fora firmada até o fim de agosto. Hoje, são 2,606 milhões de gaúchos e 350,4 mil porto-alegrenses em situação de inadimplência: 14,4 mil e 1,5 mil a mais do que em agosto, pela ordem.

A Assessoria Econômica da CDL POA entende que a segunda fase do "Desenrola Brasil", direcionada para quem ganha até dois salários-mínimos mensais ou está inscrito no CadÚnico, constitui vetor benigno no curto prazo. De acordo com estatísticas próprias, aproximadamente 56,1% dos negativados do SCPC possuem renda de até R$ 2 mil. Levantamento do Governo Federal aponta que o desconto médio concedido pelas 654 empresas participantes, entre bancos, varejo e serviços de utilidade pública, alcança 83%. Logo, os R 151 bilhões em dívidas leiloadas se transformaram em R 25 bilhões aos consumidores.





O economista Oscar Frank destaca, ainda, que outras questões positivas no cenário dizem respeito à moderação da inflação e à continuidade do ciclo de redução da taxa básica de juros: "Na nossa visão, a Taxa Selic cairá dos atuais 12,75% ao ano para 11,75% até o término do ano 2023. O movimento deve prosseguir em 2024, e sua extensão depende tanto de fatores domésticos (comportamento da produção, mercado de trabalho, preços e riscos fiscais) quanto externos".





Por sua vez, o desaquecimento de importantes setores, como indústria e serviços, preocupa a equipe. Além disso, a política monetária opera com defasagem sobre a economia real, ou seja, o efeito do barateamento do custo do crédito ainda levará tempo até se materializar sobre os indicadores.