Entidades se unem em campanha pela atualização do teto do Simples Nacional

A Associação Brasileira de Franchising (ABF) se uniu ao Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha) e a outras entidades empresariais para reforçar a campanha "Atualiza Simples Nacional – Por mais empregos e justiça tributária". O movimento reivindica a atualização do teto do Simples Nacional, que não ocorre desde 2018 e cuja defasagem é de 75,81%.

Segundo estimativa da ABF, mais de 80% dos franqueados do franchising operam pelo Simples. As entidades pedem a atualização do teto do imposto da atual faixa de faturamento das empresas de até R$ 4,8 milhões para até R$ 8,4 milhões e a implantação da atualização anual permanente, definida por um índice oficial de inflação.

O estudo “A Atualização do Simples e seus Impactos na Economia Nacional”, feito pela Escola de Negócios da Pucrs, mostra que existem, atualmente, mais de 21 milhões de empresas ativas no Brasil, incluindo os MEIS (microempreendedores individuais), e, deste total, mais de 19,5 milhões (92,17%) estão enquadradas no Simples Nacional. Excetuando os MEIs, são 3,884 milhões de empresas, das quais 2,222 milhões (57,2%) são tributadas pelo Simples.

A arrecadação do Simples Nacional, diz o levantamento, representa apenas 6% da arrecadação total da União, o que, segundo a ABF, reforça que a progressão, em si, não seria prejudicial aos cofres do setor público e ainda colaboraria com a geração de empregos.

“A carga tributária, que tanto tem se discutido em meio à tão esperada Reforma Tributária brasileira, não pode ser algoz de um setor intensivo em mão de obra, como o franchising. A eficiência não pode ser penalizada. Os milhares de empreendedores do franchising dependem de um ambiente justo de negócios que estimule o empreendedorismo e a livre iniciativa para, assim, continuarem gerando cada vez mais riquezas, empregos e renda para o País”, destaca o presidente da ABF, Tom Moreira Leite.

De acordo com vice-presidente do Sindha, Sandro Zanette, “o estudo demonstra que a reivindicação do Sindha e demais entidades empresariais é totalmente justificada pelos números. Para se ter uma ideia, dentro dos mais de 48 milhões de empregos existentes na economia nacional, 22,4% deles são relativos a estabelecimentos do regime Simples Nacional, impressionantes 10,9 milhões de empregos, ou o equivalente à população do Rio Grande do Sul”. Zanette diz que a proposta não é uma revisão das faixas, mas a devida reposição da inflação, que traria como efeito a inclusão de mais empresas no regime, beneficiando não só empregados e empregadores, mas toda a sociedade brasileira.

Com a atualização, calcula-se a inclusão de 650 mil empregos, principalmente concentrados na escolaridade “médio completo”, na faixa de 30 a 39 anos, o que significaria um incremento de até 6% nos empregos formais nas empresas optantes pelo Simples.