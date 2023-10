Bolsas da Ásia fecham mistas, após ganhos em NY e com Oriente Médio no radar

Agência Estado

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta terça-feira, com algumas favorecidas pelo avanço de Wall Street ontem e outras pressionadas pelas incertezas do conflito entre Israel e palestinos.O índice japonês Nikkei liderou os ganhos na Ásia, ao voltar de um feriado com alta de 2,43% em Tóquio, a 31.746,53 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,84% em Hong Kong, a 17.664,73 pontos, e o Taiex registrou ganho de 0,41% em Taiwan, a 16.520,57 pontos.Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios com ganhos, revertendo queda de mais cedo, após um dirigente do Federal Reserve (Fed) sugerir que o banco central dos EUA poderá deixar seus juros inalterados em novembro, uma vez que o recente salto nos rendimentos dos Treasuries de longo prazo pode estar ajudando a esfriar a inflação sem a necessidade de aperto monetário.Na China continental, por outro lado, o dia foi de perdas, em meio a temores persistentes sobre o ritmo de crescimento da segunda maior economia do mundo e tensões geopolíticas ligadas ao conflito que eclodiu entre Israel e Gaza no fim de semana. O Xangai Composto recuou 0,70%, a 3.075,24 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,38%, a 1.901,33 pontos.O Kospi ficou igualmente no vermelho em Seul hoje, também na volta de um feriado, com queda de 0,26%, a 2.402,58 pontos.Em contraste com o desempenho positivo do Hang Seng, a ação da Country Garden sofreu um tombo de 4,48% em Hong Kong, após a incorporadora chinesa alertar que não terá condições de honrar pagamentos de dívida em meio a vendas fracas.Na Oceania, a bolsa australiana foi favorecida por Wall Street e animadores dados locais sobre confiança do consumidor, garantindo o maior avanço diário em quase um mês. O S&P/ASX 200 teve alta de 1,01% em Sydney, a 7.040,60 pontos.