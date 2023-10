Indústria calçadista gera mais de mil postos em agosto

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, em agosto, o setor gerou 1.079 vagas na atividade. Mesmo com o dado positivo, no acumulado dos oito meses de 2023 a indústria segue com saldo negativo de 731 postos, somando um total de 295,6 mil postos diretos na atividade, 5,2% menos do que no mesmo período de 2022. No comparativo com a pré-pandemia (agosto de 2019), no entanto, o dado ainda é positivo em 5,6%.Conforme a Abicalçados, a geração de postos, em agosto, foi puxada pelo Ceará (792 vagas) e por Minas Gerais (294 vagas). Atualmente, as principais empregadoras da atividade estão no Rio Grande do Sul, com 87,38 mil postos - criação de 49 vagas em agosto e 433 no ano, estando 3,9% abaixo do estoque de 2022; Ceará, que perdeu 1,14 mil vagas no acumulado do ano e encerrou agosto com 69,9 mil postos diretos na atividade, 3,8% menos do que em 2022; Bahia, com 41 mil postos diretos - perda de 187 vagas em agosto e criação de 368 vagas no acumulado, estando 0,1% abaixo do estoque de 2022; e São Paulo, com 35,66 mil postos diretos - criação de 32 vagas em agosto e de 1,24 mil no acumulado, estando 9% abaixo do estoque de 2022.O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, destaca que, apesar da criação de postos em agosto, o setor está receoso para os próximos meses. "Conversamos diariamente com muitos industriais de calçados que apontam preocupação com a concorrência desleal imposta pelas plataformas internacionais de e-commerce, que estão isentas de impostos em remessas de até US$ 50, o que atinge diretamente a indústria calçadista brasileira. Teremos meses difíceis pela frente e esse dado, infelizmente, não deverá se sustentar", avalia o dirigente, ressaltando que, caso a medida não seja revogada, a indústria calçadista pode perder mais de 30 mil postos nos próximos dois anos.