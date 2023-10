Gigante do setor de frangos, Seara diz que sustentabilidade é pré-requisito para negócios

Guilherme Kolling, de ColôniaA questão ambiental está em pauta permanente na Feira Anuga por diversas razões. Do ponto de vista econômico, a principal é que ela interfere nos negócios. Segundo expositores de proteína animal do Brasil visitados pela reportagem, a exigência é um pré-requisito, especialmente para europeus. Um dos grandes espaços do Brasil na feira é o estande da JBS/Seara. O diretor-geral das operações da Seara para os mercados de Europa e Euroásia, Juliano Jubileu, explicou como a sustentabilidade impacta nos negócios de carne de frango e nas atividades da Feira Anuga.Jornal do Comércio – Vemos a palavra sustentabilidade em destaque na maioria dos estandes do setor de carnes. Os clientes pergunta sobre o tema quando fazem negócios na Feira Anuga?Juliano Jubileu – Sim, é muito perguntado, principalmente os clientes europeus têm uma preocupação muito grande em relação à sustentabilidade, então, vem repercutindo bastante. E nós, no Brasil, temos de mostrar o que fazemos de bom. O nosso frango, por exemplo, é produzido em três grandes estados – Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde a produção de grãos é local, o Sul do Brasil é um celeiro de grãos. E boa parte do frango que é produzido para a Europa está nesses três estados, onde temos sustentabilidade, ela acontece na prática.JC – E essa exposição do tema sustentabilidade. É uma marca da Feira Anuga?Jubileu – Eu não diria uma marca, é uma realidade. Se você não tiver um negócio sustentável, que não tenha cuidado com qualidade, com a questão social, com a questão ambiental, ele não se mantém. Então, sem a sustentabilidade hoje, perde mercado.JC – Como comunicar na prática esse compromisso de sustentabilidade?Jubileu – Um bom exemplo é o que a ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) fez aqui na Feira Anuga (campanha de imagem, mostrando a sustentabilidade da produção de carne de frango e suína brasileiras). Essa feira é ímpar, é referência como feira mundial de alimentos. E a ABPA vem promovendo e divulgado isso. No guarda-chuva da ABPA, há vários associados (entre eles a JBS/Seara). Eles estão fazendo essa comunicação e mostrando ao mundo o quão sustentável é a produção brasileira.JC – Em termos de negócios, a Feira Anuga é mais de prospecção ou para fechar vendas mesmo?Jubileu – As duas coisas. Tanto negócios com clientes que já existem, quanto prospecção. Seguimos as tendências de mercado, de inovação, com embalagem – que tem tudo a ver com sustentabilidade –, como vai cuidar das embalagens, como vai fazer a reciclagem do material de plástico, como aloca tudo isso. Aqui na feira vemos negócios, prospecção e tendências como inovação, novos produtos, sempre seguindo o mercado.