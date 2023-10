Carnes de frango e de suíno são foco de campanha

No pavilhão dedicado ao setor de carnes na maior feira mundial de alimentação e bebidas do mundo, a palavra "sustainable" (sustentável em inglês) está estampada nos painéis de quase todos os estandes, seja em representação de empresas, países ou entidades de classe. É assim, por exemplo, nos espaços da Argentina, da Romênia e também do Brasil.

Não por acaso, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) dedicou o domingo, segundo dia da Feira Anuga, que acontece em Colônia, na Alemanha, para lançar campanha internacional que divulga boas práticas ambientais da avicultura e suinocultura no País. "É uma campanha de imagem. A ideia é mostrar o outro lado da história, dos produtores de aves, suínos e ovos, que são sustentáveis por natureza", explica o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

Em linha com a tendência desta edição de Anuga e também com a estratégia do Brasil, que busca deixar a marca de respeito ao meio ambiente no evento internacional que acontece na Alemanha, a ABPA apresentou o slogan Good Food - Sustainable Protein (boa comida - proteína sustentável). "Anuga é uma feira mundial, a caixa de ressonância da Europa é a maior, para o bem e para o mal. O mundo inteiro está nessa feira. Por isso estamos lançando aqui. É um marco, porque espalha para o mundo inteiro", diz Santin.

Também foi exibido um vídeo que será divulgado internacionalmente, mostrando boas práticas como teto solar em propriedades rurais, aerogeradores de energia eólica, bem como imagens aéreas da Floresta Amazônica em partes em que está intocada, ressaltando que está longe dos centros produtivos de carne de frango e suína.

Foi apresentado ainda o novo site braziliansutainableprotein.com, que terá tradução em diversos idiomas, com notícias de iniciativas ambientais de empresas brasileiras, o que deve marcar esta segunda fase da campanha. Panfletos e o site da campanha ressaltam que toda história tem dois lados. E deixam a pergunta: "Que lado você ouviu?", ressaltando que a sustentabilidade é prioridade dos produtores, que também precisam ser ouvidos. "Às vezes vemos progredirem fake news. Por exemplo, de que somos promotores do desmatamento. Cerca de 75% da nossa produção e 80% do que é exportado está no Sul, a mais de 2 mil quilômetros de distância do bioma da Amazônia."