Sine Municipal oferece 1.396 novas vagas de emprego

A partir desta segunda-feira (9), o Sine Municipal oferece mais de 1,3 mil vagas de emprego. Destas, há 124 vagas para auxiliar de linha de produção, 121 vagas para vendedor interno e 118 para pedreiro. As novas oportunidades de emprego são variadas para níveis de escolaridade, facilitando para quem não tem ensino médio completo.

Outras diversas vagas também não exigem experiência, havendo treinamento na própria empresa. Uma das principais exigências para o preenchimento das vagas é a disponibilidade de horário. Confira aqui a relação completa.



Interessados devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados.