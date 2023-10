Ibovespa sobe no dia, mas recua na semana

Apesar da reação dos mercados a princípio cautelosa quanto à forte leitura oficial sobre o mercado de trabalho norte-americano em setembro, o Ibovespa acentuou ganhos e conseguiu retomar a linha dos 114 mil pontos no fechamento desta sexta-feira em linha com a melhora do humor externo. Em Nova York, os três principais índices de ações encerraram o dia com ganhos entre 0,87% (Dow Jones) e 1,60% (Nasdaq) - e apenas o Dow Jones cedeu terreno na semana, levemente (-0,30%).

Por sua vez, o índice da B3 não conseguiu evitar perda de 2,06% na primeira semana de outubro, vindo de ganho de 0,48% na anterior.

Nesta sexta, subiu 0,78%, aos 114.169,63 pontos. O giro financeiro subiu a R$ 23,2 bilhões nesta última sessão da semana. No ano, o índice avança 4,04%.

Nos picos da sessão, renovados a partir do meio da tarde, o Ibovespa contou com forte apoio das grandes ações de commodities (Petrobras ON 2,51%, PN 2,38%; Vale ON 1,46%, no fechamento), que buscavam então as respectivas máximas do dia, e do setor financeiro, com destaque para Banco do Brasil ON, que mostrou ganho de 4,07%, em sexta-feira na qual Itaú (PN) subiu 0,94% e Santander (Unit), 1,91%.

No encerramento, além das duas ações de Petrobras, que andaram bem à frente das cotações do petróleo na sessão, e de Banco do Brasil, destaque também para alta de 8,93% em Grupo Casas Bahia e de 3,22% para Carrefour Brasil. Na ponta oposta, Yduqs (-7,66%), Petz (-5,03%) e Cogna (-3,49%).

Nos Estados Unidos, o relatório oficial sobre o emprego em setembro mostrou um "mercado de trabalho ainda muito aquecido, com criação de vagas bem acima do esperado", diz Helena Veronese, economista-chefe da B.Side Investimentos. "E, além disso, os números de julho e agosto foram revisados para cima, o que mostra que a suposta acomodação naqueles meses, que havia acalmado então os mercados, não aconteceu", acrescenta a economista. "Com juro americano de 10 anos a 4,7% ou 4,8% em um ativo considerado livre de risco, é muito mais interessante para o investidor obter essa remuneração, em dólar, do que colocar dinheiro em bolsas ou moedas de países emergentes. Essa reprecificação em cima de juros ocorre também nos Estados Unidos, com os investidores optando por renda fixa. Um movimento que deve prosseguir, com a retirada de recursos de emergentes em direção aos juros longos americanos", diz.

No mês de outubro até o momento, considerando apenas os investidores estrangeiros, houve retirada de R$ 1,111 bilhão da B3, resultado de compras acumuladas de R$ 30,216 bilhões e de vendas de R$ 31,327 bilhões no intervalo até a quarta-feira, dia 4 - ou seja, um período de três sessões, iniciado na segunda-feira. No ano, o capital externo ainda está positivo em R$ 8,122 bilhões, de acordo com os dados da B3.

Após superar os R$ 5,20 pela manhã, o dólar à vista experimentou uma acomodação ao longo da tarde desta sexta-feira e, com melhora do apetite ao risco lá fora, na esteira de releitura de números do payroll, a moeda encerrou a sessão desta sexta-feira em baixa de 0,14%, cotada a R$ 5,1622.

Apesar do refresco desta sexta, a divisa termina a semana, que corresponde aos cinco primeiros pregões de outubro, com valorização de 2,69%, em linha com o fortalecimento global da moeda norte-americana. Foi a maior alta semanal desde a primeira semana de agosto ( 3,05%).

Com o mercado de trabalho norte-americano apertado, ganhou força a leitura de eventual alta adicional da taxa básica pelo Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) neste ano e, sobretudo, a visão de juros mais elevados por período prolongado.

Lá fora, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar em relação a seis moedas fortes - esboçou atingir os 107,000 pontos, ao registrar máxima aos 106,874 pontos. Por aqui, o dólar à vista até 5,2207, máxima da sessão, com zeragem de posições 'vendidas' no mercado futuro.