Diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, será homenageado pelo Sindienergia-RS

Promovida pelo Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS), a segunda edição do Prêmio Destaques do Setor de Renováveis contará entre os seus homenageados com o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero. Ele será agraciado no segmento “Comunicação com a Sociedade” e a cerimônia acontecerá no dia 6 de dezembro, às 19h, no salão Leopoldina, da Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre.

O convite para participar da solenidade foi entregue ao representante do JC pela assessora da presidência do sindicato, Paula Laguna, e pela diretora de Operações e Sustentabilidade do Sindienergia-RS, Daniela Cardeal, que foi recentemente eleita como presidente da entidade para exercer a gestão de 2024 a 2027. Daniela detalha que, além de Tumelero, haverá mais 14 homenageados (que serão totalmente conhecidos na noite da premiação) devido ao apoio prestado ao setor das energias renováveis. De acordo com a dirigente, o evento na Associação Leopoldina Juvenil terá aproximadamente 300 convidados.

Conforme o sindicato, o prêmio busca reconhecer e incentivar profissionais que superam expectativas, criam modelos disruptivos e trazem benefícios econômicos, sociais e ambientais para a sociedade. No caso do JC, o Sindienergia-RS enfatiza que o “Jornal do Comércio segue contribuindo com clareza e assertividade para o setor, e o Mapa Econômico do RS – importante projeto para promover nosso Estado e sociedade, merece distinção”.

O Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul representa legalmente a cadeia econômica formada pela categoria industrial da geração de energia elétrica por fontes renováveis, bem como as empresas que integram a cadeia geradora, transmissora, armazenadora e comercializadora de energias renováveis no Estado. Fundado em 2011 por companhias do setor energético, foi oficializado junto ao Ministério do Trabalho em 2016. Seu principal objetivo é promover a utilização de fontes de geração de energia elétrica renovável, de baixo impacto ambiental, limpa e acessível e a atração da indústria associada para garantir o desenvolvimento do Rio Grande do Sul com o menor impacto possível.