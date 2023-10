Dólar oscila antes da divulgação do payroll nos EUA

Agência Estado

O dólar está volátil na manhã desta sexta-feira, 6, oscilando perto da estabilidade, à espera do relatório de empregos dos EUA, o payroll de setembro. Lá fora, o índice DXY está praticamente estável e o dólar tem sinais mistos e fôlego curto ante divisas emergentes e ligadas a commodities. Os retornos dos Treasuries sobem e o petróleo recuava levemente há pouco.Os ativos financeiros lá fora e no mercado interno têm ajustes moderados, com investidores evitando grandes posições antes do principal relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o chamado payroll, com números do setor público e privado em setembro (9h30).Nessa semana, os dados de emprego no setor privado americano mostraram sinais distintos, com o relatório Jolts melhor que o esperado, enquanto o da ADP veio abaixo das projeções dos analistas. Ontem, os pedidos semanais de auxílio-desemprego no país também apontaram uma demanda abaixo das estimativas.A previsão mediana do mercado é de que os EUA devem ter criado 175 mil vagas no mês passado, abaixo do resultado de agosto, de 187 mil, de acordo com o Projeções Broadcast. Segundo analistas, se os dados de criação de empregos e de salário médio por hora vierem mais fortes que as previsões, podem estressar os juros dos Treasuries, e reforçarem as apostas de juros altos do Federal Reserve (Fed) por período prolongado, enquanto resultados mais fracos podem apoiar um apetite por ativos de risco.Aqui, o avanço do IGP-DI veio perto do teto das expectativas do mercado.Às 9h17 desta sexta, o dólar à vista tinha viés de alta, a R$ 5,1722, após abrir em queda e recuar mais cedo até R$ 5,1632 (-0,12%). O dólar para novembro ganhava 0,10%, a R$ 5,1875.