Sefaz defende critério populacional para repasses Fundo de Desenvolvimento Regional

Pedro Carrizo, especial JC*

Uma das principais reivindicações do Governo Estado, cuja votação deve ser retomada na próxima semana no Senado Federal, é sobre quais serão os critérios para os repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento. O Rio Grande do Sul defende que o critério de repartição do fundo seja proporcional à população dos estados, o que encontra resistência por parte de governadores do norte e nordeste, cuja defesa é para que estados mais pobres recebam as maiores parcelas.Como uma das missões da reforma tributária é acabar com a guerra fiscal, a partir da criação de uma base tributária unificada, cuja alíquota será definida por estados e municípios (IBS) e União (CBS), o Fundo de Desenvolvimento Regional passaria a ocupar esse vácuo deixado pela falta criação de incentivos a determinados setores. De acordo com o texto aprovado na Câmara Federal, o Fundo será mantido com recursos crescentes da União e, em 2033, será de R$ 40 bilhões ao ano.No entanto, esses recursos são insuficientes, aponta a, visto que existem mais de R$ 200 bilhões em incentivos fiscais atualmente no Brasil. No Rio Grande do Sul, são R$ 9 bilhões em incentivos a setores comerciais."Falta definir o quanto caberá a cada estado para fazer promoção e estímulos aos investimentos privados. Isso tem gerado um grande embate. Se adotarmos o critério da renda, o quinhão gaúcho será de apenas R$ 450 milhões ao ano", explica Pricilla.Caso o critério seja populacional, a parcela de repasses ao Estado passa a ser de R$ 1, 5 bilhão ao ano, o que representaria 3% do Fundo, segundo cálculos da secretária apresentados nesta quinta-feira (5), em debate promovido pela Afocefe sobre a reforma tributária, realizado em Porto Alegre. O encontro também contou com a presença do ex-governador do Estado, Germano Rigotto."Dessa forma, o Rio Grande do Sul teria 3% do Fundo, sendo que possui 6% da população brasileira. Então, é uma divisão razoável", acrescenta a chefe da pasta.Até o momento, só foi definido o valor do Fundo na Câmara dos Deputados, sem nenhum encaminhamento sobre os critérios de repartição.Rigotto, que atualmente preside o Instituto Reformar de Estudos Políticos e Tributários, antecipa que as definições operacionais da reforma serão tratados a partir do próximo ano, por meio de lei complementar, como as novas alíquotas do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) e os critérios de divisão do Fundo.“Nós teremos que estar atentos ao Congresso Nacional neste segundo semestre e em 2024, acerca do processo de regulamentação da reforma tributária”, enfatiza o ex-governador.Outro item importante abordado no encontro diz respeito à ocupação da base de consumo pela União, através do CBS. Isso porque, as ferramentas de manejo da nova base tributária serão distintas para estados e municípios frente à União. Enquanto a construção da base tributária do IBS deverá ser feita em consenso pelas 27 unidades federativas e os 5.570 municípios, a União precisará realizar esforços apenas no Congresso Nacional para aprovar mudanças.“Então, a coordenação desses esforços será muito maior para os estados, que só poderão manejar a alíquota por meio de leis, enquanto a União tem instrumentos mais ágeis, como uso de decretos e medidas provisórias”, explica a secretária estadual da Fazenda.Em tese, a União pode avançar no sentido de ter alíquotas mais agressivas na CBS, o que preocupa os estados em relação à ocupação da base de consumo por parte do Governo Federal. Um exemplo claro disso é o Imposto Seletivo (IS), apelidado de ‘imposto do pecado’, cuja definição será por meio decreto. Esse tributo irá incidir com alíquotas majoradas sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente.Na avaliação da Sefaz, a descrição do IS é muito ampla e demanda maior detalhamento e apresentação do rol de produtos e serviços específicos que terão alíquota majorada, sob pena de alcançar a base de tributação dos estados.