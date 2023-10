Rio Grande do Sul sobe no ranking de Competitividade dos Municípios

Na quinta colocação do ranking de Competitividade dos Municípios, o Rio Grande do Sul chega a sua melhor colocação no levantamento que faz uma análise dos serviços públicos nas cidades brasileiras. Realizada pelo Centro de Liderança Pública (CLP) em parceria com a Gove Digital, a pesquisa que avaliou 410 municípios brasileiros com população acima de 80 mil habitantes foi o ponto de partida do evento promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide/RS), na manhã desta quinta-feira (5), em Porto Alegre.

De acordo com head de Relações Governamentais e competitividade da CLP, Lucas Cepeda, o RS melhorou significativamente em alguns dos 65 indicadores avaliados. O Estado chegou ao primeiro lugar no plano de eficiência da máquina pública, segundo em Inovação, quinto na segurança pública, quarto no pilar social e sexto no plano de educação.

“Entretanto, ainda há ainda alguns desafios, principalmente na questão fiscal, um calcanhar de Aquiles muito forte e no qual continua na última colocação, especialmente pelo problema de recuperação das contas públicas, de modo geral”, explicou Cepeda.

Um dos desafios apontados pelo levantamento, estão as questões sanitárias. Segundo a apuração, 91% da população gaúcha consultada tem coleta de esgoto, embora 14 municípios apresentem menos de 50% de cobertura e 19 não cheguem nem a metade do tratamento. “Mas a gente tem aqui Cachoeirinha, que se destaca no pilar de saneamento como um todo, com 100% no tratamento de esgoto. E depois o Uruguaiana, com 63%”, detalhou o especialista.

grupo privado que assumiu a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) atingindo mais de 1,6 pessoas que são assistidas por este sistema”, pontuou o VP. Para Leandro Marin, vice-presidente de Operações da Aegea ––, parte do crédito pra a melhoria destes índices está relacionado aos investimentos feitos pela empresa desde 2019 (quando iniciou as operações em nove cidades gaúchas). “Isso é um reflexo dos nossos trabalho de esgotamento sanitário na região do entorno da Capital,, pontuou o VP.

Complementando a fala de Marin, o diretor de Relações Institucionais da Aegea, Fabiano Dallazen, ressaltou que ainda há 170 municípios pequenos, somando 35 milhões de pessoas sem água potável no radar da companhia, que pretende investir R$ 15 bilhões no RS nos próximos dez anos.

Sobre a atual situação da Corsan, o secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, Artur Lemos, lembrou “que quando este governo assumiu, em 2019, não havia mais capacidade de endividamento por parte do governo do Estado, e encontramos alternativa de financiamentos na privatização”.