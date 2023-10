Bolsas da Ásia fecham em alta, após NY se recuperar com alívio nos juros dos Treasuries

Agência Estado

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta quinta-feira, 5, majoritariamente em alta, acompanhando Wall Street, que ontem se recuperou em meio a um alívio nos juros dos Treasuries.O índice japonês Nikkei subiu 1,80% em Tóquio hoje, a 31.075,36 pontos, impulsionado por ações dos setores imobiliário, automotivo e financeiro, enquanto o Hang Seng apresentou modesto ganho de 0,10% em Hong Kong, a 17.213,87 pontos, e o Taiex avançou 1,11% em Taiwan, a 16.453,52 pontos.Na direção contrária, o sul-coreano Kospi teve baixa marginal de 0,09% em Seul, a 2.403,60 pontos, revertendo alta de mais cedo no pregão.Na China, os mercados seguem fechados devido ao feriado da Semana Dourada.A predominância do apetite por risco na Ásia veio após as bolsas de Nova York subirem na quarta-feira, 4, recuperando-se parcialmente de fortes perdas do dia anterior, à medida que os juros dos Treasuries caíram de máximas em 16 anos na esteira de dados do mercado de trabalho dos EUA bem mais fracos do que o esperado.Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés positivo da região asiática hoje, interrompendo uma sequência de três pregões de perdas. O S&P/ASX 200 avançou 0,51% em Sydney, a 6.925,50 pontos. *Com informações da Dow Jones Newswires.