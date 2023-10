BRDE tem avanço positivo na sua classificação de risco

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para A+.br de A.br, com perspectiva positiva. O principal fator que definiu a revisão para melhor do grau de risco se refere a uma melhora gradual da estrutura de captação e do acesso do BRDE a recursos junto aos bancos internacionais. As informações são da assessoria de imprensa do banco.



No comunicado que emitiu ao mercado, a Moody´s Local reconheceu os avanços da política de diversificação de fundings adotada nos últimos anos, reduzindo sua dependência de recursos do BNDES. “A captação via repasses do BNDES e Finame, que em 2017 era de 97% do total do estoque de captações, encerrou o primeiro semestre de 2023 em 78%. O BRDE ampliou as captações no exterior com agências multilaterais, tendência esta que deve se acentuar no futuro, dado que o BNDES já representa menos de 50% dos desembolsos em 2023”, diz o relatório.



Para o diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto, a avaliação positiva da agência de risco, além de comprovar o acerto da política de diversificação das fontes, abre novas possibilidades em termos de parcerias com organismos multilaterais do exterior. "A elevação do rating nos credencia a realizar novas captações junto aos bancos internacionais com os quais já estamos atuando, mas também abre o leque para trabalhar com outras instituições. Desta maneira, o BRDE poderá incorporar novas linhas de financiamento cada vez mais alinhadas às necessidades dos nossos clientes", acredita Busatto.

Apoio ao desenvolvimento

Em seu comunicado, a Moody´s reforça a “atuação relevante do BRDE no setor do agronegócio”, resultando em uma carteira de crédito rural que representa cerca de metade do total de financiamentos. Mas o documento refere também que o “portfólio se divide em infraestrutura, indústria, varejo, turismo, construção civil, entre outros”. Atuando nos três estados do Sul e também no Mato Grosso do Sul, o BRDE contabiliza atualmente mais de 36 mil clientes ativos.



Do total das operações realizadas do primeiro semestre deste ano, os fundings internacionais já responderam por mais de 23% do total, com um volume de R$ 501 milhões. Atualmente, a partir das captações já realizadas com os bancos estrangeiros, o BRDE dispõe de R$ 2 bilhões para novos investimentos na região Sul.



A avaliação da Moody´s Local destaca também os baixos índices de inadimplência (de 0,6% da carteira de crédito e estavam cobertos pelas reservas de provisão para devedores duvidosos (PDD) em 297% em junho de 2023), bem como a marca de R$ 16,4 bilhões alcançada em junho deste ano em sua carteira de crédito, o que representa crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. O relatório menciona ainda que o rating positivo do BRDE “incorpora também um elevado nível de suporte de seus controladores (estados do Paraná, Santa Catarina Rio Grande do Sul), devido ao seu papel estratégico no desenvolvimento da Região Sul”.