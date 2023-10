Bolsas da Ásia fecham em baixa, após tombo em NY motivado por juros

Agência Estado

As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta quarta-feira, 4, em forte baixa, acompanhando Wall Street, que ontem sofreu expressivas perdas após novos sinais de que os juros nos EUA deverão permanecer em níveis elevados por mais tempo.O índice japonês Nikkei caiu 2,28% em Tóquio, a 30.526,88 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 2,41% em Seul, a 2.405,49 pontos, ao retornar de uma sequência de feriados, enquanto o Hang Seng cedeu 0,78% em Hong Kong, a 17.195,84 pontos, e o Taiex registrou queda de 1,10% em Taiwan, a 16.273,38 pontos.Na China, os mercados seguem fechados devido ao feriado da Semana Dourada.O mau humor na Ásia veio após as bolsas de Nova York caírem entre 1,3% e 1,9% nesta terça, à medida que dados positivos do mercado de trabalho dos EUA reforçaram a visão de que os juros americanos continuarão altos por mais tempo, levando os rendimentos dos Treasuries a renovar máximas em 16 anos.Na Oceania, a bolsa australiana ficou igualmente no vermelho hoje, terminando o pregão no menor nível em 11 meses. O S&P/ASX 200 caiu 0,77% em Sydney, a 6.890,20 pontos. * Com informações da Dow Jones Newswires.