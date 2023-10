Proamb é credenciada como instituição científica

Agências

A Proamb atua há mais de 30 anos na área ambiental com a oferta de soluções tecnológicas. Agora, fundação se tornou uma das primeiras organizações do Rio Grande do Sul, fora de universidades e institutos de pesquisa, a ser credenciada como uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) junto à Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa da Proamb.Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação são órgãos ou entidades da administração pública ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos que tenham, em seu objetivo estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. A Proamb está apta a atuar no âmbito do Inovacred Conecta, uma linha de financiamento para projetos de inovação desenvolvidos em parceria com ICTs. “Além da transferência de conhecimento, o projeto se torna muito mais atrativo do ponto de vista econômico, porque possibilita buscar um serviço da ICT para tomar crédito mais barato junto à Finep, com prazos mais dilatados e atrativos para pagamento”, diz o diretor de operações da Proamb, Gustavo Fiorese. A Proamb é a única ICT com perfil em gestão ambiental do Estado. O projeto para o credenciamento como ICT junto à Finep começou em agosto de 2021.