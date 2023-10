Vias navegáveis estreitam comércio entre Brasil e Alemanha

Às vésperas de a imigração alemã no Rio Grande do Sul completar dois séculos, as similaridades entre o estado mais ao sul do Brasil e o estado alemão da Renânia-Palatinado não são poucas. Estas peculiaridades puderam ser observadas nas apresentações que antecederam a rodada de negócios entre empresários das duas nacionalidades em evento promovido pela Câmara Brasil-Alemanha na manhã desta terça-feira (3), em Porto Alegre.

Segundo o diretor executivo da Câmara Brasil Alemanha, Dietmar Sukop, o relacionamento entre os gaúchos e este estado alemão ocorre há mais de 10 anos. “Tradicionalmente, é importante para o Rio Grande do Sul porque de lá vieram uns dos primeiros imigrantes para o sul brasileiro. A proposta, hoje, é estreitar ainda mais estes laços comerciais.”

Em um panorama geral sobre o RS, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destacou a intensa relação comercial que os gaúchos têm com a Alemanha, “inclusive com a presença de muitas empresas alemãs aqui”. Sobre a vocação exportadora do Estado, outra afinidade entre os dois territórios, Polo destacou a posição privilegiada e a capacidade de escoamento de mercadorias, seja pelas vias terrestres, como por meio da náutica.

“Temos uma boa extensão de vias navegáveis sobre as quais estamos investindo e trabalhando para o seu melhoramento e ampliação. Nossos principais destinos da produção industrial e agropecuária são a Europa, Estados Unidos, China e Argentina”, afirmou o secretário.

Assim como no Rio Grande do Sul, a Renânia-Palatinado têm uma ótima localização para realizar transações comerciais dentro e fora do próprio país. Segundo o diretor de Marketing de Localização Empresarial do Ministério dos Assuntos Econômicos, Transporte, Agricultura e Vinicultura do Estado alemão, Julian Schäfer, o Estado fica “bem no coração da Europa, fazendo fronteira como França, Bélgica e Luxembrurgo”.

Além disso, a região é banhada pelo maior rio do país, o Remo, que é a principal via pluvial de transporte de produtos. “Um a cada dois euros que se ganha no nosso estado chega do exterior, isso é o que nos traz aqui hoje”, completa o dirigente alemão.

Em tempos de transformação digital, as indústrias criativas são o ramo fundamental da Renânia-Palatinado, com mais de 10 mil empresas, empregando 27 mil pessoas. Destaque para a área da Inteligência Artificial, cujo centro de pesquisas do país está instalado no Estado e garante 640 postos de trabalho para pessoas de 65 nacionalidades, reforçando as características multicultrais.