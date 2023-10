CMPC investe em novas ações de sustentabilidade

O setor de Comunicação da CMPC, grupo chileno com planta em Guaíba, quer que as pessoas entendam cada vez mais a relação da empresa com a questão de sustentabilidade. Neste mês, será entregue um projeto que vai além dos portões da fábrica: uma ciclovia de quatro quilômetros que ligará as duas orlas da cidade.

CMPC “Sustentabilidade e inovação são temáticas que nos interessam falar mais”, afirma. No Chile, a empresa, que está presente em 12 países do mundo, atua há mais de 100 anos. Francisco Torrealba, jornalista que trabalha nado Chile há sete anos, está no Rio Grande do Sul para entender melhor qual a visão do Brasil sobre a companhia produtora de celulose., afirma. No Chile, a empresa, que está presente em 12 países do mundo, atua há mais de 100 anos.

“O Brasil, depois do Chile, é o segundo local com a maior operação. Por isso, é prioritário”, relata Torrealba.

A diretora de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade, Sharon Bicca Treiguer, avisa, ainda, que será feita uma parada geral na planta no próximo dia 17 de outubro. O objetivo é integrar equipamentos do projeto BioCMPC. As atividades ficarão suspensas por 25 dias e já estavam previstas no planejamento anual.

Outro exemplo de ação sustentável é em relação ao uso de sirenes de ré com ruído branco na sede de Guaíba. O toque sonoro é direcional, o que não afetaria tanto a vizinhança.

Durante as enchentes de setembro, a CMPC também se envolveu para reerguer a comunidade, conforme os profissionais. Entre as ações, estão limpeza da orla, doação de cestas básicas e fornecimento de caminhões para recolhimento de resíduos.

A equipe, composta ainda por Gabriel Barboza e Maurício Tomedi, visitou a sede do Jornal do Comércio na manhã desta terça-feira (3).