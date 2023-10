Produção industrial sobe 0,4% em agosto com desempenho positivo em 18 ramos

A produção industrial brasileira teve leve alta de 0,4% em agosto na comparação com julho, na série com ajuste sazonal. Quando analisados os dados de agosto do ano passado, a alta foi de 0,5%. No acumulado do ano, a produção industrial acumula recuo de 0,3% e nos últimos 12 meses a queda é de -0,1%. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (3) pelo IBGE e fazem parte da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física - Brasil.

De acordo com o levantamento, tiveram crescimento em agosto três das quatro grandes categorias econômicas e 18 dos 25 ramos industriais. As principais influências ocorreram em produtos farmoquímicos e farmacêuticos (18,6%), veículos automotores, reboques e carrocerias (5,2%) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (16,6%). Também se destacaram os setores de produtos alimentícios (1,0%), produtos químicos (2,2%), máquinas e equipamentos (4,2%), produtos de borracha e de material plástico (2,9%), produtos de metal (1,9%), móveis (5,1%) e de confecção de artigos do vestuário e acessórios (2,8%).

Entre as seis atividades nas quais a produção recuou, o maior impacto negativo foi em indústrias extrativas (-2,7%), seguido pelos ramos de produtos diversos (-8,0%), de couro, artigos para viagem e calçados (-4,2%) e de metalurgia (-1,1%).

As taxas positivas mais acentuadas em agosto na comparação com julho entre as grandes categorias econômicas ocorreram em bens de consumo duráveis (8,0%) e bens de capital (4,3%), seguidos por produtor de bens de consumo semi e não duráveis (1,0%). O único desempenho negativo neste recorte foi do segmento de bens intermediários (-0,3%).

Na série com ajuste sazonal, a média móvel trimestral para o total da indústria mostrou foi de -0,1% no trimestre encerrado em agosto de 2023 frente ao nível do mês anterior, após também registrar -0,1% em julho e junho últimos, quando interrompeu a sequência de resultados positivos assinalados em maio (0,3%), abril (0,1%) e março (0,2%) de 2023.