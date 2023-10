Empresa da Passo Fundo, Be8 lança novo biocombustível para ser usado em até 100% em motores a diesel

A Be8, líder nacional em biodiesel, anunciou nesta segunda-feira (2) um novo produto para o mercado de biocombustíveis. O Be8 BeVant é um metil éster bidestilado que permite que o produto seja adicionado 100% ou misturado ao óleo diesel.“Essa grande inovação é fruto da experiência que conquistamos em mais de 18 anos de atuação e, claro, com nossos investimentos na Europa (onde a empresa opera uma fábrica de biodiesel na Suíça) e os conhecimentos adquiridos nos Estados Unidose na fase de estudos do projeto de biocombustíveis avançados”, celebra Erasmo Carlos Battistella, presidente da Be8.A empresa vai investir R$ 80 milhões considerando a pesquisa, desenvolvimento e a ampliação de uma linha de produção na unidade existente em Passo Fundo com capacidade de 150 milhões de litros/ano. A previsão de início da produção é de 12 meses e pode ter a capacidade ampliada rapidamente para a unidade de Marialva (PR). "Não descartamos estabelecer também licenças de produção para que o Be8 BeVant possa atender toda a demanda que surgir", explicou Battistella.Conforme a empresa, o produto será ofertado a um custo estimado de cerca de 50% inferior ao praticado hoje no mercado internacional para o Diesel Verde (HVO).O produto poderá abastecer equipamentos geradores de energia e a linha de máquinas pesadas para processos nas áreas de construção civil, agronegócio e terraplanagem. A empresa atuará para atender também as demandas dos setores de logística para produção de minérios, de transportes coletivo e de cargas nos modais rodoviário, marítimo e ferroviário. O produto chega no mercado quando muitas empresas buscam meios para atender os compromissos de Sustentabilidade/ESG para reduzir ou zerar a emissão de gases do efeito estufa. “Estamos falando de uma solução imediata, que não depende de investimento em infraestrutura ou troca de motor comparado com outras rotas tecnológicas como hidrogênio, biometano e veículo elétrico, com alto impacto para a despoluição dos grandes centros urbanos no curto prazo”, destaca Battistella.