Dólar sobe com exterior em meio a PMIs europeus fracos antes de Powell e Campos Neto

O dólar sobe ante o real nesta segunda-feira, 2, acompanhando a valorização externa dos rendimentos dos Treasuries e da moeda americana frente divisas rivais e emergentes ligadas a commodities. Os investidores ajustam posições após o governo dos EUA evitar um shutdown (paralisação) no fim de semana. Dados de PMIs industrial de países europeus se mantém na zona de contração, pressionando euro e libra para baixo frente o dólar.



O PMI industrial da China surpreendeu ao vir acima de 50 e das previsões de analistas e favorece a valorização do petróleo. As bolsas chinesas permanecem fechadas nesta semana por feriado no país.



Mais cedo, o retorno da T-note de 10 anos chegou a 4,633%, não muito distante da máxima desde 2007 que atingiu na semana passada e o índice DXY amplia ganhos acima dos 106 pontos com investidores à espera de comentários de dirigentes do Federal Reserve, incluindo seu presidente Jerome Powell (12h) ao longo desta segunda-feira. Na Europa, as moedas da região são pressionados por dados de PMIs ainda o território de contração na zona do euro, Alemanha e Reino Unido.



No mercado de juros, as taxas voltam a abrir de olho no exterior e sob expectativas também por palestra do presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto (10 horas). Há desconfianças sobre o cumprimento da meta fiscal do governo Lula no curto prazo e a agenda econômica de votações no Congresso se mantém no radar.



Às 9h24, no mercado de juros, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 apontava taxa de 10,895%, ante 10,79% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2027 indicava 10,885%, contra 10,78% do ajuste de sexta-feira. O DI para janeiro de 2029 estava a 11,38%, de 11,294% no ajuste anterior. O juro da T-Note 10 anos avançava a 4,641%, de 4,570% no fim da tarde de sexta-feira.



No câmbio, o dólar à vista subia 0,32%, a R$ 5,0432. O dólar futuro de novembro ganhava 0,18%, a R$ 5,0650. No mesmo horário, o índice DXY do dólar - que acompanha as flutuações da moeda americana em relação a outras seis divisas relevantes - tinha alta de 0,37%, a 106,51 pontos, enquanto o euro caía a US$ 1,0535 e libra recuava a US$ 1,2166.