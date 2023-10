Leilão da Carris será realizado nesta segunda-feira em Porto Alegre

A disputa foi estabelecida com proposta comercial mínima de R$ 109 milhões e inclui a venda de ações e bens, como ônibus e terrenos, e a concessão por 20 anos com a operação de 20 linhas da Carris - o que representa 22,4% do sistema de transporte coletivo da Capital. O ato será transmitido ao vivo ao público em geral pelo canal da Prefeitura de Porto Alegre no YouTube ( https://www.youtube.com/@Prefeitura_Poa

O leilão de venda da Companhia Carris Porto-Alegrense acontece nesta segunda-feira (2) e terá início às 13h30. A concorrência pública, de âmbito internacional, ocorrerá no auditório da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap), na rua Siqueira Campos, 1.300, 14º andar, Centro Histórico.A disputa foi estabelecida com proposta comercial mínima de R$ 109 milhões e inclui a venda de ações e bens, como ônibus e terrenos, e a concessão por 20 anos com a operação de 20 linhas da Carris - o que representa 22,4% do sistema de transporte coletivo da Capital. O ato será transmitido ao vivo ao público em geral pelo canal da Prefeitura de Porto Alegre no YouTube ().

Como funciona o certame



Cada licitante deverá se apresentar, preferencialmente, com apenas um representante legal que, devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, por escrito ou oralmente. Os licitantes deverão entregar para a Comissão Especial da concorrência pública, presencialmente, três envelopes lacrados com a garantia da proposta e comprovante de compromisso. Outro com a proposta comercial para aquisição da Carris e a concessão das linhas e, por fim, um terceiro envelope com documentos de habilitação para a concorrência.





Cronograma previsto para a sessão pública



13h30 - Credenciamento dos licitantes juntamente com o recebimento dos envelopes lacrados



14h - Início da concorrência



-Abertura do envelope 1 (garantias)



-Abertura do envelope 2 (proposta comercial)



-Classificação das propostas comerciais



-Etapa de disputa com lances viva-voz



-Será vencedor da disputa o licitante que ofertar o maior valor



-Declaração da melhor proposta



-Abertura da documentação de habilitação da melhor proposta (primeiro lugar é o que ofertar o maior valor)



-Assinatura de todos os licitantes em ata



-Sessão pública é encerrada para conferência da habilitação



- Resultado é publicado no Diário Oficial (Dopa), oportunizando prazo recursal