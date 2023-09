Bolsas da Ásia e Pacífico: Hong Kong e Sydney fecham em alta, mas Tóquio fica estável

As bolsas de Hong Kong e de Sydney se recuperaram nesta sexta-feira, 29, após uma rodada de ganhos modestos em Wall Street, enquanto a de Tóquio ficou estável, em meio a feriados em várias partes da Ásia, incluindo a China.



Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 2,51%, a 17.809,66 pontos, à medida que ações de tecnologia saltaram após o regulador de ciberespaço chinês propor uma flexibilização da política de dados transfronteiriços.



Papéis do setor imobiliário também avançaram, depois de acumularem perdas recentes em meio a preocupações com a China Evergrande, cujos negócios em Hong Kong seguem suspensos.



Na Oceania, a bolsa australiana também ficou no azul hoje, interrompendo uma sequência de três pregões negativos. O S&P/ASX 200 avançou 0,34% em Sydney, a 7.048,60 pontos.



Já em Tóquio, o Nikkei encerrou os negócios praticamente estável, com baixa marginal de 0,05%, a 31.857,62 pontos, uma vez que perdas de ações financeiras e de montadoras compensaram a alta de papéis ligados a chips.



O desempenho misto na Ásia e no Pacífico veio após as bolsas de Nova York assegurarem ganhos modestos ontem, com a ajuda do setor automotivo e consolidação de apostas de que os juros americanos ficarão inalterados até o fim do ano, diante do avanço mais fraco do que o esperado do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA.



Na China, em Taiwan e na Coreia do Sul, os mercados não operaram hoje devido a feriados.



*Com informações da Dow Jones Newswires