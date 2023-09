Bolsa sobe e se reaproxima dos 116 mil pontos

Após uma manhã de oscilações mais fortes, em que flertou com o nível de R$ 5,07 ao registrar máxima a R$ 5,0694, o dólar à vista experimentou uma acomodação ao longo da tarde, operando ao redor da estabilidade. Na última hora de negócios, com a melhora do apetite ao risco no exterior e novas máximas do Ibovespa, a moeda se firmou em baixa e encerrou a sessão cotada a R$ 5,0398, queda de 0,16%. Na semana, a divisa acumula valorização de 2,18%.

A onda compradora que dominou as mesas de operação nas últimas três sessões e levou o dólar aos maiores níveis de fins de maio arrefeceu hoje. A moeda americana perdeu força em relação a pares e à maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities. Principal ponto de preocupação dos investidores nos últimos dias, as taxas de juros longas dos EUA recuaram, com a T-note de 10 anos renovado mínima no fim do dia, na casa de 4,56%.