Passo Fundo Shopping terá unidade do Outback

O restaurante Outback Steakhouse, inspirado em gastronomia australiana, vai abrir no Passo Fundo Shopping, no Norte gaúcho. O tapume anunciando a nova opção de alimentação está no empreendimento. O shopping diz que a operação é a principal para marcar os cinco anos do complexo, que será completado em novembro.

Além do restaurante, vai ter Track&Field, loja de vestuário esportivo e coleções de fitness, e a Brooksfield, de moda masculina. O shopping vai alcançar 14 lojas novas marcas este ano com as três novas operações. O

Outback reforça o número de opções gastronômicas. A sexta unidade em solo gaúcho da marca terá mais de 400 metros quadrados.