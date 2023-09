Unisuper estreia CD em área que foi da Languiru

A 12ª rede supermercadista gaúcha acaba de estrear em novo centro de distribuição (CD). A estrutura com 3,2 mil metros quadrados de área, que era locada pela cooperativa Languiru, em grave crise financeira, fica em Cachoeirinha. O CD centraliza agora o recebimento, o armazenamento, o preparo e a distribuição de perecíveis para as 39 lojas, informa a rede, em nota.

Hoje, a Unisuper tem operações em 12 cidades. Segundo a supermercadista, a capacidade logística hoje é de 15 mil metros quadrados de mercearia seca e cinco mil metros quadrados de hortigrajeiros. A nova área será focada em resfriados e congelados. São nove câmaras frias e 640 posições. A instalação tem geração fotovoltaica, a partir de 1.078 placas solares. A operação logística é feita pela Victos Alimentos e Logística, que é do grupo.

A direção da rede diz que o CD dará "mais agilidade e qualidade na reposição dos produtos e ampliará a oferta de itens diferenciados". Setores do CD estão sendo reformados e adaptados para que itens sejam fatiados e embalados na estrutura, para envio às lojas. "

Centralizando este processo, conseguimos reduzir custos e entregar um produto ainda mais acessível", diz Sandro Formenton, CEO da Unisuper, em nota.

No começo da semana, a rede reinaugurou uma loja em Canoas, onde investiu R$ 2 milhões em ampliação, chegando a 1,4 mil metros quadrados de área total, sendo mil metros quadrados de loja. A Unisuper surgiu em 2000, com união seis famílias com atuação em supermercado de vizinhança. Em 2021, houve fusão, formando uma única empresa. A empresa faturou R$ 675,1 milhões em 2022, segundo dados do ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).