Bolsa sobe e se reaproxima dos 116 mil pontos

Após dois dias na órbita de 114 mil pontos, nos menores níveis de fechamento desde o começo de junho, o Ibovespa, com a relativa melhora de sentimento vista também no exterior nesta quinta-feira, engatou a segunda alta, agora um degrau acima, aos 115 mil pontos, no encerramento desta penúltima sessão de setembro. Ainda assim, permanece distante do melhor momento do mês, no fechamento da primeira quinzena, quando o índice alcançou os 119.391,55 no dia 14, buscando retomar, então, nível que antecedeu a forte correção da primeira metade de agosto, que o havia rebaixado aos 114 mil já naquele trecho do mês passado.

O Ibovespa parecia mostrar reação na virada de agosto para setembro, fechando a primeira sessão do novo mês um pouco abaixo dos 118 mil. Mas as dúvidas sobre o crescimento chinês e, especialmente desde o último dia 20, a incerteza quanto ao ponto a que o Federal Reserve poderá ainda elevar os juros americanos, operaram como ducha fria para o apetite por risco, em particular para os ativos de um emergente, como o Brasil, com exposição à demanda chinesa por commodities.

Assim, tendo perdido anteontem o sinal positivo que acumulava no mês, o Ibovespa se aproxima da conclusão de setembro bem perto do zero a zero (agora -0,01%), sob risco de prolongar o revés de agosto, quando o índice havia cedido 5,09%. O tombo de agosto sucedeu avanço ininterrupto entre os meses de abril e julho, após perdas em fevereiro e março. Dessa forma, no ano, o Ibovespa ainda acumula ganho de 5,46%, perto do fim do terceiro trimestre.

Nesta quinta-feira, a referência da B3 oscilou entre 114.180,49 e 115.953,65 ( 1,42%), do fim da tarde, para encerrar em alta de 1,23%, aos 115.730,76 pontos, saindo de abertura aos 114.327,05 pontos. Na semana, mesmo em alta nas últimas duas sessões, o Ibovespa ainda cede 0,24%. Após ter se mantido em torno de R$ 23 bilhões na terça e quarta-feira, o giro financeiro voltou a se enfraquecer, a R$ 20,6 bilhões.

No mercado de commodities, destaque nesta quinta-feira para a queda do petróleo, que contribuiu para que Petrobras (ON -0,50%, PN -0,20%) se descolasse do movimento comprador observado em outras ações de primeira linha, de alta liquidez e peso significativo no Ibovespa, como Vale (ON 1,52%) e as de grandes bancos (BB ON 3,21%, Itaú PN 2,64%, Bradesco PN 2,37%, Santander Unit 1,72%). Na ponta ganhadora, CVC ( 7,29%), Assaí ( 5,35%), Arezzo ( 4,21%) e Renner ( 4,03%), com Natura (-2,87%), Prio (-2,19%), 3R Petroleum (-0,92%) e Klabin (-0,80%) no lado oposto.

Os juros futuros terminaram a sessão estáveis na ponta curta e em queda nos demais trechos. Os longos flertaram com a estabilidade durante toda a sessão em meio à pausa na escalada dos Treasuries e com leilão pequeno de prefixados do Tesouro. Em mais uma sessão de giro expressivo, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em estável em 10,89%, e a do DI para janeiro de 2026 caiu de 10,78% para 10,67%. O DI para janeiro de 2027 terminou com taxa de 10,88%, de 11,05%. A do DI para janeiro de 2029 encerrou em 11,37%, de 11,55%.

Após uma manhã de oscilações mais fortes, em que flertou com o nível de R$ 5,07 ao registrar máxima a R$ 5,0694, o dólar à vista experimentou uma acomodação ao longo da tarde, operando ao redor da estabilidade. Na última hora de negócios, com a melhora do apetite ao risco no exterior e novas máximas do Ibovespa, a moeda se firmou em baixa e encerrou a sessão cotada a R$ 5,0398, queda de 0,16%. Na semana, a divisa acumula valorização de 2,18%.

Entre as divisas latinas, o destaque hoje foi para o peso mexicano, com ganhos de 0,70% em relação ao dólar no fim da tarde, na esteira da decisão do Banco Central do México de manter a taxa básica de juros em 11,25% a ano. O Banxico alertou para "panorama monetário complicado e incerto" e repetiu que pretende manter a taxa inalterada "por período prolongado".