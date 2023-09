BRDE busca ampliar parcerias internacionais e avança por recursos para enfrentar crises climáticas

Focado em ampliar o volume de operações com fontes internacionais, iniciar novas parcerias e viabilizar linhas de crédito para enfrentar os efeitos das crises climáticas, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) participou de uma rodada de encontros bilaterais com as principais instituições globais de fomento. Além de reuniões com organismos com os quais o banco já vem atuando, na agenda de dois dias concluída nesta quinta-feira (28), em Brasília, o BRDE estabeleceu as primeiras tratativas para futuras operações junto ao KfW, banco de desenvolvimento da Alemanha, e à Agência Internacional de Cooperação do Japão (JICA).



“Na medida que avançarmos no processo de diversificação das fontes, significará maior capacidade do BRDE em apoiar o desenvolvimento da região Sul, fortalecendo em especial a nossa pauta alinhada à sustentabilidade”, frisou o diretor-presidente do banco, João Paulo Kleinübing. Do total das operações realizadas do primeiro semestre deste ano, as fundings internacionais já responderam por mais de 23% do total. Atualmente, a partir das captações já realizadas com os bancos estrangeiros, o BRDE dispõe de R$ 2 bilhões para novos investimentos na região Sul.

LEIA MAIS: Bancos públicos auxiliam na reconstrução das cidades atingidas pelas enchentes, afirma Ranolfo Vieira



Com a participação do diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, a agenda de encontros bilaterais iniciou ainda na manhã de quarta-feira (27/9). O primeiro compromisso foi com o novo diretor regional no Brasil da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Dominique Hautbergue. A reunião abordou a possibilidade de nova operação entre as duas instituições, que seria a quarta da parceria iniciada em 2018. Desde então, a cooperação entre BRDE e AFD já acumula 220 milhões de euros em novos investimentos na região Sul do país, em especial para projetos de geração de energia com fontes renováveis e modernização dos sistemas de iluminação pública nas cidades.



A busca por uma primeira parceria com o KfW abordou a possibilidade de linhas de financiamento para o setor público, incluindo obras de saneamento, dragagem, mobilidade urbana nos municípios. Na reunião com a comitiva, a diretora do KfW, Saskia Berling apontou ainda possibilidades de apoio a projetos eficiência energética e gestão de resíduos sólidos.

A possibilidade de um novo parceiro internacional motivou também a reunião, nesta quinta-feira (28/9) com a agência de cooperação do Japão. Na rodada com o representante sênior da JICA no Brasil, Aoki Issei, a comitiva tratou de possíveis acordos de cooperação técnica e financeira e com fundos para o enfrentamento de desastres naturais. Com a participação do diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, a agenda de encontros bilaterais iniciou ainda na manhã de quarta-feira (27/9). O primeiro compromisso foi com o novo diretor regional no Brasil da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Dominique Hautbergue. A reunião abordou aque seria a quarta da parceria iniciada em 2018. Desde então, a cooperação entre BRDE e AFD já acumulaem novos investimentos na região Sul do país, em especial paranas cidades.A busca por uma primeira parceria com o KfW abordou a possibilidade deincluindo obras de saneamento, dragagem, mobilidade urbana nos municípios. Na reunião com a comitiva, a diretora do KfW, Saskia Berling apontou ainda possibilidades deA possibilidade de um novo parceiro internacional motivou também a reunião, nesta quinta-feira (28/9) com a agência de cooperação do Japão. Na rodada com o representante sênior da JICA no Brasil, Aoki Issei, a comitiva tratou dee com fundos para o