Bolsas da Ásia fecham mistas, de olho no setor imobiliário chinês e antes da Semana Dourada

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira, 28, com liquidez mais restrita em meio a preocupações com o setor imobiliário chinês e antes de um longo feriado na China.



Negócios com ações da China Evergrande foram suspensos nesta quinta-feira em Hong Kong, após relatos da mídia de que o presidente da incorporadora, Hui Ka Yan, está sob vigilância policial.



A altamente endividada Evergrande está no centro uma crise na indústria imobiliária que vem afetando o desempenho econômico da China.



O índice Hang Seng caiu 1,36% em Hong Kong, a 17.373,03 pontos, enquanto o Nikkei recuou 1,54% em Tóquio, a 31.872,52 pontos, à medida que o juro do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos subiu a 0,755% durante a madrugada, atingindo o maior nível desde setembro de 2013, um dia após novo salto nos rendimentos dos Treasuries.



Na China continental, porém, o dia foi positivo. Ajudados por ações ligadas ao petróleo, cujos preços avançaram até mais de 3,5% na quarta-feira, o Xangai Composto teve leve ganho de 0,10%, a 3.110,48 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,44%, a 1.910,28 pontos.



Na sexta-feira, 29, e na próxima semana, os mercados financeiros chineses ficarão fechados em razão do feriado da Semana Dourada.



Em Taiwan, o Taiex ficou igualmente no azul nesta quinta, com alta de 0,27%, a 16.353,74 pontos. Já em Seul, não houve pregão por causa de um feriado na Coreia do Sul.



Oceania



Na Oceania, a bolsa australiana teve perda marginal, em sua terceira sessão negativa.



O S&P/ASX 200 caiu 0,08% em Sydney, a 7.024,80 pontos.



*Com informações da Dow Jones Newswires