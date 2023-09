Cheia do Guaíba preocupa empreendedores do Cais Embarcadero

A cheia do lago Guaíba, que atingiu os 3,17 metros ao meio dia desta quarta-feira (27), está preocupando os empreendedores do Cais Embarcadero, localizado na Avenida Mauá. As operações comerciais e gastronômicas do local estão suspensas desde segunda-feira, e a previsão anterior de reabertura a partir desta quinta (28) ainda não estava confirmada.

Em nota oficial, a administração do local informa que, "seguindo as medidas de contenção definidas pelo prefeito Sebastião Melo, as operações no Cais Embarcadero serão retomadas somente quando autorizadas pelos órgãos competentes." Na página do Embarcadero no Instagram um aviso explica, ainda, que "por precaução" as operações estariam fechadas.



Segundo a empresária Carla Tellini, à frente do Press do Cais e do ÔXiss, a área dos estoques e dos restaurantes do empreendimento não estava alagada até o o meio da tarde desta quarta-feira. “A última informação que tivemos é que faltavam 10 centímetros para a água chegar no degrau grande que tem nas portas dos armazéns, onde estão todos os estoques dos restaurantes e também o multiverso”, conta.



A gerente-geral do Cais Embarcadero, Fabiana Marcon, reforça que o empreendimento está seguindo todas as orientações da Defesa Civil, visando garantir a integridade dos lojistas e dos seus empreendimentos. “Não há funcionários trabalhando lá, apenas os seguranças de plantão. E se, eventualmente, a área alagar, os mesmos serão removidos. Fizemos barricadas nos pontos mais críticos, como a Defesa Civil orientou”, explica.



Fabiana destaca que os esforços para prevenir possíveis estragos estão sendo feitos desde o início da semana, por meio do desligamento do sistema de energia e da disponibilização de caminhões frigoríficos para a retirada de insumos.

“Nós orientamos a retirada dos insumos perecíveis para que a luz pudesse ser desligada, então, só estão ligados no momento os equipamentos que são à prova d'água. Providenciamos, junto com fornecedores nossos, alguns caminhões frigoríficos para poder auxiliar os Lojistas”, relata.



Carla explica que a logística da gerência está organizada e que, no grupo de mensagens dos empreendedores, são enviados vídeos mostrando a situação dos estoques e restaurantes em tempo real. “Estamos recebendo o tempo todo, a cada 20 minutos ou meia hora, um vídeo do local nos informando sobre a situação”, diz a empresária.