Bolsas da Ásia fecham em alta, após recuperação de dado chinês e promessa de apoio do PBoC

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, após a recuperação do lucro industrial na China e novas promessas de estímulos de Pequim.



Nos mercados chineses, o índice Xangai Composto subiu 0,16%, a 3.107,32 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,39%, a 1.901,98 pontos.



Dados oficiais mostraram que o lucro industrial chinês saltou 17,2% na comparação anual de agosto, recuperando-se da queda de 6,7% vista em julho. Já entre janeiro e agosto, houve declínio anual de 11,7%, mais suave do que a retração de 15,5% do acumulado até julho.



O banco central chinês (PBoC), por sua vez, prometeu intensificar o apoio à segunda maior economia do mundo, em um momento de preocupações renovadas sobre o setor imobiliário do país, em especial a incorporadora China Evergrande, que enfrenta dificuldades de reestruturar sua gigantesca dívida.



Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei teve alta de 0,18% em Tóquio hoje, a 32.371,90 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,83% em Hong Kong, a 17.611,87 pontos, o sul-coreano Kospi registrou ganho marginal de 0,09% em Seul, a 2.465,07 pontos, interrompendo uma sequência de quatro pregões negativos, e o Taiex subiu 0,21% em Taiwan, a 16.310,435 pontos.



O apetite por risco prevaleceu na região asiática apesar do fraco desempenho das bolsas de Nova York, que ontem caíram mais de 1%, retornando aos níveis de junho, diante da perspectiva de que os juros dos EUA permaneçam em níveis elevados por mais tempo.



Oceania



Na Oceania, a bolsa australiana ignorou a Ásia e ficou no vermelho, após pesquisa mostrar aceleração na inflação doméstica. O S&P/ASX 200 recuou 0,11% em Sydney, a 7.030,30 pontos.



*Com informações da Dow Jones Newswires