Lideranças da Renner e Melissa relatam experiências de carreira no evento Varejo 360

Mariana Dawas Vieira

Realizado na Fecomércio-RS, nesta terça-feira (26), o evento Varejo 360 - experiências e soluções para transformar o mercado, reuniu empreendedores e entidades do setor varejista, buscando impulsionar parcerias e investimentos entre profissionais. Além disso, trouxe painéis e talks de líderes e de especialistas no ramo, para que compartilhassem suas experiências de carreira.O segundo painel do dia, de tema Experiências no Varejo, contou com a presença do presidente do Conselho de Administração da Lojas Renner S/A, José Galló, e do diretor de Unidade de Negócios da Melissa, Paulo Pedó. Galló comentou, ao longo de sua fala, sobre a necessidade de atender às demandas dos clientes e, para isso, é preciso conhecê-los. Para ele, muitas empresas acreditam já saber o perfil dos seus compradores, e acabam oferecendo serviços que não os interessam com o tempo - há uma mudança no comportamento do público, e é papel dos gestores das empresas varejistas aperfeiçoar seu atendimento. Desta forma, destacou que não há problemas financeiros em corporações que entendem seus compradores. O empresário afirmou que uma iniciativa que fez a diferença dentro da empresa foi a escuta do que chamou de “histórias de encantamento”, momentos em que as pessoas se sentiram acolhidas e atendidas nas lojas, fazendo com que tivessem preferência pela Renner. A iniciativa que partiu de uma única boa ação, acabou por revelar a importância da escuta atenta e do atendimento humanizado e levou a um projeto que reuniu mais de 980 mil relatos de clientes e parceiros.A fala foi complementada por Paulo Pedó, que destacou que não há mais diferença de olhar atento entre o público externo e interno de um empreendimento. Destacou que é importante que o colaborador se identifique com o propósito da empresa e que tenha prazer no que faz. Ao longo dos seus 20 anos sendo CEO das lojas Renner, José Galló disse entender que, para uma empresa varejista obter o sucesso que deseja, deve se aperfeiçoar não apenas no encantamento do seu cliente, mas também na eficiência do seu sistema operacional. Portanto, a tecnologia é uma grande aliada, tanto de empresas já consolidadas como de novas startups.Paulo Pedó comentou sobre seus aprendizados principais, e citou que um importante componente ao levar em conta, dentro do mundo do varejo, é ter marketing coerente e ser simples. “Antes de parecer, seja”, afirmou.Além deles, também estiveram presentes o diretor de Logística do Grupo Panvel, Diego Flores; o ator e investidor Felipe Titto; e o economista e fundador da HyperXP, Daniel Scott.