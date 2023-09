Lançamentos pelo Minha Casa, Minha Vida têm alta de 17% após novas regras

A venda de imóveis no primeiro semestre cresceu 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado, mostra o indicador Abrainc-Fipe divulgado nesta terça-feira (26). O segmento de médio e alto padrão teve destaque mesmo com a Selic (taxa básica de juros) alta. O aumento de vendas foi de 22,8% sobre igual intervalo de 2022.

Relançado pelo governo Lula, o programa Minha Casa, Minha Vida já impulsiona o mercado e deve aquecer as vendas do próximo semestre, avalia a associação.

No primeiro semestre deste ano, foi registrado crescimento de 4,2% nas vendas -foram mais de 47 mil unidades vendidas. O número de imóveis lançados pelo Minha Casa, Minha Vida também teve aumento expressivo, de 17,2%, lançando 39.544 unidades. Segundo a Abrainc, esta alta de lançamentos mostra a expectativa por um aumento ainda mais expressivo nas vendas do segmento nos próximos meses.

Apesar do aumento nas vendas no primeiro semestre, o segmento de imóveis de médio e alto padrão, de valores acima de R$ 500 mil, apresentou uma forte redução (59,4%) nos lançamentos. Para o setor, isso acende um alerta de preocupação com as altas taxas de juros, que prejudicam o acesso aos financiamentos imobiliários pelo SBPE (Sistema Brasileiro Poupança e Empréstimos), inviabilizando a compra de imóveis para compradores de média renda.

O levantamento foi feito com 20 empresas associadas à Abrainc.