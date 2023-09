Rio Grande do Sul tem mais de 700 vagas em concursos

A semana se inicia com, pelo menos, 702 vagas em concursos públicos. Com oportunidades para vários níveis de escolaridade, os salários chegam a R$ 19,4 mil.

Na semana passada, o Ministério da Gestão informou que a proposta de um Concurso Nacional Unificado já conta com a adesão de nove ministérios e uma agência reguladora. As pastas têm até o dia 29 de setembro para manifestarem interesse em aderir à prova, que tem data provável para ser aplicada no dia 25 de fevereiro de 2024.



Entre os órgãos que aderiram, estão o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Ministério da Previdência Social, além da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Ao todo, serão oferecidas 5.151 vagas.