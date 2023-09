ADCE conta com nova sede no Tecnopuc

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE) de Porto Alegre está com um espaço maior e melhor estruturado para receber seus integrantes e parceiros. A mudança, que ocorreu recentemente, transferiu a entidade que funcionava em uma sala pequena dentro do prédio do Tecnopuc, para outros três ambientes. São três espaços de coworking, que servem para workshops e eventos, apresentações, palestras, reuniões e outros encontros. Em evento ocorrido na manhã deste sábado (23) um grupo de cerca de 30 empresários associados da ADCE inaugurou um dos espaços para discutir a missão do Adceano no contexto do mundo atual.

"Nosso o objetivo com a mudança de sede é conectar ainda mais os integrantes da nossa entidade, em um espaço moderno e tranquilo, onde há, inclusive uma sala para meditação, que pode ser feita de forma individual ou em grupo", destaca o presidente da ADCE, Francisco Kieling Lumertz. Ele observa que não houve investimento financeiro para a empreitada, uma vez que a entidade conta com apoio do Tecnopuc. "Utilizar estes espaços compartilhados é uma forma de economizar e agir de forma mais sutentável", emenda Lumertz.

Estruturado com equipamentos de áudio, como microfone e caixas de som, monitores, computadores e cabos de conexão, o espaço Talento Empreendedor, onde aconteceu o Café com fé neste sábado, ainda conta com auditório e está também preparado para gravação de conteúdos, com câmera, microfone, estrutura de cenário e iluminação. Além deste local, outros dois espaços, que incluem local para trabalho (equipado com computadores) estão disponíveis para reuniões com os dirigentes da Associação. Para isso, interessados devem entrar em contato com a secretaria do Tenopuc ou ligar para (51) 99300.4085 e agendar diretamente com a direção da ADCE.

Entidade que tem como missão formar lideranças éticas através do ensino da Doutrina Social Cristã, para que sejam exemplo nas famílias, nos locais de trabalho, na sociedade e nas instituições religiosas, a ADCE também está se preparando para realizar a próxima edição do Fórum ADCE para Sustentabilidade (FAS), que deverá ocorrer na PUC-RS em 2024. Com foco na sustentabilidade pessoal, financeira e do ambiente, o evento busca debater os fundamentos do Ensinamento Social Cristão e sua aplicação na prática.

"O trabaho tem que ser um lugar de realização, de paz, onde o cidadão possa entregar seus resultados de forma digna, justa e ética, e ter retorno financeiro que garanta seu sustento", destaca Lumertz. "Vivemos um mundo cheio de tragédias que causam muito impacto emocional nas pessoas. Buscamos disseminar uma mentalidade de inteligência coletiva, onde se entenda que por trás da sociedade existe um indivíduo que tem que estar bem consigo mesmo. Vemos as pessoas adoecendo, por isso é tão importante buscar suporte emocional", reforça o presidente da ADCE. Ele defende que a "inteligência coletiva" tem a missão de "reagrupar, rebanhar, cooperar", para uma melhor convivência no ambiente de trabalho (repleto de dilemas como o conflito geracional, as distintas percepções sexuais (de gênero), excesso de informação, entre outros impasses.